Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 31 de agosto

Martes: Se prevén neblinas matinales en las primeras horas de la madrugada, dando paso a un cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, para despejarse por completo hacia la noche. La mínima descenderá hasta los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.

Miércoles: El cielo volverá a presentarse mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con registros térmicos que oscilarán entre los 10 °C y los 21 °C, marcando una leve recuperación en las marcas máximas.

Jueves: Las condiciones mantendrán la nubosidad presente, pronosticándose un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.