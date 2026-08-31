Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 31 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con marcada estabilidad y amplitud térmica moderada para el inicio de septiembre.
El termómetro y las condiciones del clima darán un respiro en el arranque de la semana laboral. De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la transición hacia los primeros días de septiembre estará caracterizada por mañanas frescas, tardes agradables y la ausencia de precipitaciones a corto plazo.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el organismo nacional prevé un lunes con con el cielo mayormente nublado durante la mañana, tendiendo a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán en un rango estimado de entre 9 °C de mínima y 19 °C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Martes: Se prevén neblinas matinales en las primeras horas de la madrugada, dando paso a un cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, para despejarse por completo hacia la noche. La mínima descenderá hasta los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C.
Miércoles: El cielo volverá a presentarse mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con registros térmicos que oscilarán entre los 10 °C y los 21 °C, marcando una leve recuperación en las marcas máximas.
Jueves: Las condiciones mantendrán la nubosidad presente, pronosticándose un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.
Viernes: Para el cierre de la semana laboral, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado de manera constante, con temperaturas que irán desde los 10 °C de mínima hasta los 18 °C de máxima, anticipando un fin de semana con ambiente fresco y estable.
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