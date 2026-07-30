Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de julio

Viernes: El regreso de la inestabilidad se hará notar con fuerza. La jornada tendrá cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas se moverán entre los 12 y los 20 grados, con registros todavía templados.

Sábado: El mal tiempo continuará en la madrugada y la mañana con chaparrones, mejorando de manera paulatina desde la tarde con cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá acotada entre los 15 y los 19 grados.

Domingo: El fin de semana cerrará con el retorno de la estabilidad y buenas condiciones. Se prevé cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, acompañado por un leve descenso térmico que dejará una mínima de 8 grados y una máxima de 16.