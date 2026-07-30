Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 30 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el jueves será la última jornada estable antes de un fin de semana marcado por el mal clima.
El invierno se hace sentir con un giro en las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tramo final de las vacaciones de invierno estará signado por el desmejoramiento del clima y la reaparición de las lluvias.
De esta manera, el jueves se presenta como el último día con buen clima y estabilidad. Se espera cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Viernes: El regreso de la inestabilidad se hará notar con fuerza. La jornada tendrá cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas se moverán entre los 12 y los 20 grados, con registros todavía templados.
Sábado: El mal tiempo continuará en la madrugada y la mañana con chaparrones, mejorando de manera paulatina desde la tarde con cielo parcialmente nublado. La temperatura se mantendrá acotada entre los 15 y los 19 grados.
Domingo: El fin de semana cerrará con el retorno de la estabilidad y buenas condiciones. Se prevé cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, acompañado por un leve descenso térmico que dejará una mínima de 8 grados y una máxima de 16.
Lunes: Coincidiendo con el regreso a las clases tras el receso invernal, la nueva semana arrancará con buen tiempo. El cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima estimada en 17 grados.
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