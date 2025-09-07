Elecciones en la provincia de Buenos Aires: qué dirigentes llevaron facturas a autoridades de mesa y cuáles no
Como suele ocurrir, los políticos llevan comida para que la gente que se encuentra fiscalizando pueda desayunar durante la larga jornada de votación.
Estas Elecciones legislativas no fueron la excepción, aunque la mayoría de los candidatos llegó con las manos vacías. Esta práctica ya se hizo costumbre y, de hecho, es una pregunta habitual de la prensa a los funcionarios que se acercan para conversar sobre el clima electoral.
Qué candidato llegó con las manos vacías y quién llevó para compartir
Desde que comenzó la jornada electoral de este domingo, las cámaras de los medios de comunicación se instalaron en los diferentes colegios para esperar por la llegada de los diferentes políticos y obtener su palabra. En ese contexto, también los periodistas notaron que los siguientes funcionarios llegaron con las manos vacías: Lilia Lemoine, Karina Milei, Guillermo Montenegro, Sergio Massa, Malena Galmarini, Verónica Magario.
Mientras que Axel Kicillof, Juan Grabois y Francisco Adorni fueron algunos de los que llegaron con alimentos para aquellos fiscales que están trabajando desde temprano en esta jornada de elecciones.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
