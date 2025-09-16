Primavera con calor y lluvias en Buenos Aires: informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo al organismo, el trimestre que comienza estará marcado por temperaturas por encima de las medias para la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto significa que podrían repetirse jornadas de calor intenso en plena primavera y de forma anticipada al verano.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN prevé que las lluvias se ubiquen en valores normales o superiores a los habituales para esta época del año, lo que implica que habrá que estar atentos a posibles episodios de tormentas más frecuentes.

Estas condiciones se enmarcan dentro de la tendencia global y regional que viene afectando al país en los últimos meses, con un clima más variable y la influencia de fenómenos de gran escala que inciden directamente en el tiempo de la región.

Con este pronóstico, se espera que la primavera llegue con días más pesados, alta humedad y mayor inestabilidad, factores que podrían anticipar el calor del verano y complicar algunas jornadas con fuertes chaparrones en el AMBA.

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

El cambio climático hace estragos

Temperaturas promedio: el SMN prevé un trimestre más cálido que el anterior, con incrementos de entre 1,5 y 2 grados en promedio.

Precipitaciones: se esperan lluvias en valores normales o superiores, con más milímetros acumulados que el mismo período del año pasado.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se preparan para un trimestre con clima extremo, con altas temperaturas y un régimen de lluvias que podría superar las expectativas. Hay preocupación sobre lo que podría suceder a nivel climático en el verano.