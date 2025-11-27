Mapa en vivo de las lluvias de este jueves en Buenos Aires: a qué hora llegarán las temidas tormentas de hoy
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes, con caída de granizo, para el AMBA.
De manera inesperada, las lluvias volverán a decir presente en la jornada de este jueves 27 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mala noticia es que se anuncian tormentas fuertes en toda la zona del AMBA, al punto que el organismo oficial emitió una alerta amarilla por lluvias y posible caída de granizo.
Lo peor de las tormentas de este jueves en la Capital Federal y sus alrededores se espera recién por la noche y se podrían extender a la madrugada del viernes.
Alerta por lluvias en el AMBA
Para hoy se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Asimismo, e prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo oficial.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Mapa en vivo de las lluvias
