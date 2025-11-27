Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 27 de noviembre
Sigue el calor en el AMBA pero amenaza con regresar el clima inestable junto con lluvias y tormentas, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
La mini semana continúa con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que luego de algunas jornadas con calor y altas temperaturas, llegarían las lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este contexto, el jueves se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde y con probabilidad de tormentas fuertes en la noche; junto con temperaturas de entre 21 grados para la mínima y 31 para la máxima.
Incluso, el organismo mantenía para este jueves un alerta por tormentas, con posible caída de granizo, que alcanzaba al AMBA, pero también a otras zonas del centro del país.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN retorne que el buen clima siga el viernes, aunque con un leve descenso térmico. La jornada tendría cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 18 y una máxima de 27.
Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.
El domingo se mantendría con mal clima, ya que el SMN prevé que tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 22 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario