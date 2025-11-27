Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 27 de noviembre

Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.

El domingo se mantendría con mal clima, ya que el SMN prevé que tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 22 grados.