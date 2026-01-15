Diluvio en Buenos Aires: hasta cuándo se quedan las lluvias y tormentas y qué pasa con el calor
El AMBA se vio afectado este jueves por lluvias y tormentas, en medio de una fuerte ola de calor. Cómo sigue el clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
La ola de calor tuvo uno de sus picos de la semana este jueves, que incluyó un apagón masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero la jornada incluyó un diluvio, con lluvias y tormentas, por lo que se espera por conocer cómo sigue el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y si esta precipitaciones traerán o no alivio.
Tal como estaba previsto, la jornada en la Ciudad y alrededores tuvo sus fuertes precipitaciones en horas de la tarde. Un rato antes, las temperaturas habían rondado los 35 grados de máxima.
Para la continuidad del jueves podrían repetirse las tormentas, según el informe del organismo nacional que no prevé un brusco descenso de las temperaturas.
Cómo siguen las lluvias y el calor en el AMBA
De acuerdo con el SMN, se mantienen las probabilidades de tormentas aisladas para la noche en el AMBA. El sitio especializado Meteored no tenía más chances para este jueves, pero sí para horas de la madrugada del viernes aunque en forma de "lluvia débil".
Para el fin de semana, el organismo nacional anticipa un viernes con cielo entre parcial y ligeramente nublado; con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que treparía hasta los 29, apenas por debajo de los días anteriores.
El sábado se prevé otra vez caluroso, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche; con marcas de entre 18 y 32 grados.
Desde el domingo sí podría comenzar a sentirse un descenso de las temperaturas. El cierre del fin de semana, de acuerdo con el SMN, sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 18 de mínima y 28 de máxima.
La nueva semana mantendría esta tendencia, con un lunes que se prevé con cielo algo nublado y temperaturas de entre 16 y 26 grados; y un martes que tendría cielo parcialmente nublado, una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
