Diluvio en Buenos Aires: hasta cuándo se quedan las lluvias y tormentas y qué pasa con el calor

smn (3) El Servicio Meteorológico Nacional espera más lluvias y tormentas en Buenos Aires para este jueves.

Para el fin de semana, el organismo nacional anticipa un viernes con cielo entre parcial y ligeramente nublado; con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que treparía hasta los 29, apenas por debajo de los días anteriores.

El sábado se prevé otra vez caluroso, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche; con marcas de entre 18 y 32 grados.

Desde el domingo sí podría comenzar a sentirse un descenso de las temperaturas. El cierre del fin de semana, de acuerdo con el SMN, sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 18 de mínima y 28 de máxima.

La nueva semana mantendría esta tendencia, con un lunes que se prevé con cielo algo nublado y temperaturas de entre 16 y 26 grados; y un martes que tendría cielo parcialmente nublado, una mínima de 18 grados y una máxima de 28.