Cambió el pronóstico de lluvias y hay malas noticias para Navidad: informe del Servicio Meteorológico Nacional
En forma inesperada se modificaron las previsiones de lluvias en la zona del AMBA para los próximos días, incluyendo la noche del 24 de diciembre.
Las lluvias pueden llegar a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense en el momento menos esperado por todos: en la Nochebuena de este miércoles 24 de diciembre de 2025, según indican los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Hasta hace pocas horas no había chances de lluvias para la Nochebuena pero eso se modificó y ahora hay posibilidades, aunque todavía bajas para toda la zona del AMBA.
¿Lluvias en Nochebuena en el AMBA?
Según indica el SMN, hay chances de lluvias para la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre en la Capital Federal y sus alrededores.
La buena noticia es que todavía los porcentajes de las posibles lluvias son bajas y algunos pronosticadores privados solo marcan para este miércoles 24 de diciembre chaparrones aislados durante la tarde.
Más allá de las posibles lluvias, este miércoles será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 33 grados y a la hora del brindis el termómetro marcará alrededor de 24 grados.
Para el 25 de diciembre se espera también un día caluroso, con mucho sol luego del mediodía, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 20 y 29 grados.
