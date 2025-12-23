Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 23 de diciembre

El organismo nacional mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.