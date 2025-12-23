Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 23 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que siga el clima inestable junto al calo en el AMBA. Cómo sigue el tiempo para Nochebuena y Navidad.
La continuidad de la semana de Navidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé con altas temperaturas y calor, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de lluvias aisladas en la noche. El termómetro se espera entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
El cierre de la semana de Navidad tendría cielo entre algo y mayormente nublado para el viernes; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.
