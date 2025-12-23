Sigue la alerta por tormentas con granizo hoy martes en Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este martes por tormentas y granizo para Buenos Aires, y otra zonas del país.
El clima inestable se mantiene en plena semana de Navidad, y este martes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que continuaba en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que afectaba este martes 23 de diciembre a parte del suroeste de la provincia de Buenos Aires.
El aviso por fuertes precipitaciones también seguía en parte del centro y norte del país. Las zonas afectadas son de las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas en el AMBA
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La continuidad de la semana de Navidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé con altas temperaturas y calor, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.
