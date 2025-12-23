Sigue la alerta por tormentas con granizo hoy martes en Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La continuidad de la semana de Navidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé con altas temperaturas y calor, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este martes, lo que marcaría una continuidad de la semana con clima inestable. De todos modos, el resto de la jornada transcurriría con buen tiempo, con cielo mayormente nublado y calor, debido a que las temperaturas oscilarán entre 21 y 32 grados.