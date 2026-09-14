El frío se despide con un salto térmico en el AMBA: qué día de esta semana el termómetro tocará los 26°C

Chau frío, hola al calor en el AMBA: qué día de esta semana el termómetro tocará los 26°C

El ascenso progresivo inició este lunes con una mínima rigurosa de 5°C en las primeras horas y una máxima que alcanzó los 16°C gracias al inicio de la rotación de los vientos. El martes continuará la racha positiva con registros entre los 10°C y los 18°C, consolidando el cambio de ambiente en el territorio bonaerense. Sin embargo, la trayectoria de la temperatura tendrá una breve tregua el miércoles, cuando un flujo temporario del viento haga reaparecer el abrigo con una mínima de 6°C y un techo de 15°C.