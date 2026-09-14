El frío se despide con un salto térmico en el AMBA: qué día de esta semana el termómetro tocará los 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el regreso del calor, que pareciera llegar para quedarse definitivamente. Todos los detalles.
El aire frío del invierno comienza a ceder terreno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras un período con marcas inusualmente bajas para la época, el pronóstico extendido confirma un paulatino cambio de masa de aire que traerá un alivio térmico progresivo a lo largo de los días, coronando el fin de semana con 26°C.
Chau frío, hola al calor en el AMBA: qué día de esta semana el termómetro tocará los 26°C
El ascenso progresivo inició este lunes con una mínima rigurosa de 5°C en las primeras horas y una máxima que alcanzó los 16°C gracias al inicio de la rotación de los vientos. El martes continuará la racha positiva con registros entre los 10°C y los 18°C, consolidando el cambio de ambiente en el territorio bonaerense. Sin embargo, la trayectoria de la temperatura tendrá una breve tregua el miércoles, cuando un flujo temporario del viento haga reaparecer el abrigo con una mínima de 6°C y un techo de 15°C.
A partir del jueves, la circulación de aire del norte volverá a afianzarse con fuerza en el AMBA, haciendo cruzar al mercurio la barrera de los 20°C. Esa jornada anotará una mínima de 11°C y una máxima de 22°C. La tendencia se sostendrá durante el viernes, con 12°C por la mañana y 23°C hacia la tarde, perfilando un cierre de semana laboral ideal para dejar de lado las camperas pesadas. El sábado mantendrá el clima agradable con 13°C de piso y 21°C de techo térmico.
El pico de calor llegará finalmente el domingo 20 de septiembre, en la víspera directa del inicio de la nueva estación. Durante la madrugada y la mañana se registrará un piso de 14°C con vientos moderados del sector norte. Hacia la tarde, la máxima escalará de forma rotunda hasta alcanzar los 26°C. A pesar de la presencia de un cielo mayormente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h, el aire cálido se adueñará de la capital y el conurbano, dejando el escenario preparado para el disfrute al aire libre.
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