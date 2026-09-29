Alerta máxima de diluvio en las próximas horas: cuándo llegan las tormentas y qué zonas se verán afectadas

Panorámica en el centro: lluvias heterogéneas y precipitaciones en la costa

En la región Pampeana y el centro del país, el comportamiento de las lluvias será más irregular. Mientras que en zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el resto de la franja central se prevén valores generales de entre 10 mm y 25 mm, la señal de mayor caudal se desplaza hacia el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados podrían superar los 40 mm en sectores cercanos a la costa atlántica.