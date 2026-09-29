Alerta máxima de diluvio en las próximas horas: cuándo llegan las tormentas y qué zonas se verán afectadas
De acuerdo a lo señalado por Meteored, varias zonas del país se verán sacudidas por severas tormentas y ocasional caída de granizo.
El avance de una masa de aire húmedo, sumado al paso de perturbaciones atmosféricas, abrirá un período prolongado de inestabilidad meteorológica sobre gran parte del centro y norte de Argentina. Durante los próximos días, la región enfrentará una sucesión de tormentas y episodios de lluvia de intensidad variable.
El norte, en máxima alerta por tormentas intensas
El foco principal de preocupación se sitúa en el norte del territorio nacional. Según las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos a Plazo Medio (ECMWF), para este miércoles 30 se prevé un corredor de alta probabilidad de precipitaciones —entre el 70 % y el 90 %— que se extenderá desde Bolivia y Paraguay hacia Misiones y el sur de Brasil.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitó una alerta amarilla que abarca a la provincia de Misiones, Formosa y el este de Salta. Se advierte sobre la formación de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían venir acompañadas de:
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Intensas ráfagas de viento y frecuente actividad eléctrica.
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Abundante caída de agua en cortos períodos y eventual caída de granizo.
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Acumulados estimados entre 30 mm y 60 mm, con la posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual.
A lo largo de los próximos siete días, los mapas del ECMWF estiman precipitaciones acumuladas superiores a los 40 mm en sectores de Misiones, Chaco, Corrientes y el noreste del país.
Panorámica en el centro: lluvias heterogéneas y precipitaciones en la costa
En la región Pampeana y el centro del país, el comportamiento de las lluvias será más irregular. Mientras que en zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el resto de la franja central se prevén valores generales de entre 10 mm y 25 mm, la señal de mayor caudal se desplaza hacia el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados podrían superar los 40 mm en sectores cercanos a la costa atlántica.
Impacto en la actividad agropecuaria
Esta secuencia de eventos climáticos tendrá una repercusión directa en el campo. Por un lado, la llegada del agua permitirá reponer con rapidez las reservas de humedad en el suelo, lo que resulta sumamente beneficioso para los cultivos. Sin embargo, al tratarse de lluvias sucesivas y localmente intensas, no se descartan excesos hídricos puntuales, complicaciones en la transitabilidad de los caminos rurales e interrupciones en las labores operativas.
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