Alerta por el impacto del "Super El Niño": advierten que un río que puede duplicar su caudal
Las proyecciones anticipan precipitaciones muy por encima de lo normal en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino por El Niño.
El escenario hídrico de los próximos meses promete marcar un hito intenso en la cuenca del Paraná. No se trata de un temporal pasajero ni de un par de jornadas de mal tiempo, sino de un fenómeno de gran escala que los especialistas ya denominan "Super El Niño".
Con una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur se mantengan firmes durante lo que resta de 2026 y se extiendan hasta los primeros meses de 2027, las proyecciones anticipan precipitaciones muy por encima de lo normal en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino. Es decir, en la vasta cuenca de aporte que alimenta a la Central Hidroeléctrica Yacyretá.
Un río que puede duplicar su caudal por El Niño
Cuando este tipo de escenarios climáticos extremos se desatan, el río Paraná muta de forma drástica. Ante antecedentes de eventos similares, los registros históricos indican que el caudal afluente puede llegar a duplicar su promedio habitual, una masa monumental de agua que pone en máxima alerta a los equipos técnicos.
Frente a este panorama, el Sector Hidrología del Departamento Técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mantiene un monitoreo permanente y sin pausa sobre las lluvias y los caudales de cada afluente de la cuenca.
Cuando la situación lo amerita, la central recurre a sus estructuras de descarga —las válvulas de escape del sistema— para evacuar el volumen excedente que las turbinas no alcanzan a procesar. El objetivo central de esta maniobra responde a un sentido social: suavizar los picos de crecida, regular el flujo y minimizar los riesgos de afectación para las comunidades ribereñas que viven aguas abajo.
Gracias a su esquema operativo preventivo, la EBY cuenta con la capacidad de emitir alertas con varios días de anticipación, permitiendo que las poblaciones de la región estén prevenidas y el agua nunca llegue de manera imprevista.
La paradoja del caudal: por qué más agua no siempre significa más eficiencia
En el análisis operativo surge un dato tan fascinante como contraintuitivo para una represa hidroeléctrica: un volumen mucho mayor de agua no se traduce de manera directa y proporcional en un incremento de la energía generada.
La explicación radica en la propia naturaleza de la represa. Yacyretá es una central de llanura, y en este tipo de instalaciones las grandes crecidas provocan un efecto colateral inmediato: elevan de forma sensible el nivel del río aguas abajo. Esto reduce el llamado "salto neto" —la diferencia de altura entre el embalse y el cauce de restitución— y, con ello, merma la eficiencia con la que las turbinas transforman el recurso hídrico en electricidad.
En consecuencia, aunque el caudal extraordinario permita en términos globales un volumen total de producción elevado, ese incremento no es lineal: cuanta más agua circula desbordando los parámetros óptimos, menos rinde cada metro cúbico en términos de eficiencia.
De este modo, la Entidad Binacional Yacyretá se encamina a atravesar un ciclo hídrico desafiante, combinando la exigencia técnica de regular una masa de agua histórica con su rol social de previsión y resguardo para toda la región del Litoral.
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