Alerta por el impacto del "Super El Niño": advierten que un río que puede duplicar su caudal

Un río que puede duplicar su caudal por El Niño

Gracias a su esquema operativo preventivo, la EBY cuenta con la capacidad de emitir alertas con varios días de anticipación, permitiendo que las poblaciones de la región estén prevenidas y el agua nunca llegue de manera imprevista.

La paradoja del caudal: por qué más agua no siempre significa más eficiencia

En el análisis operativo surge un dato tan fascinante como contraintuitivo para una represa hidroeléctrica: un volumen mucho mayor de agua no se traduce de manera directa y proporcional en un incremento de la energía generada.

La explicación radica en la propia naturaleza de la represa. Yacyretá es una central de llanura, y en este tipo de instalaciones las grandes crecidas provocan un efecto colateral inmediato: elevan de forma sensible el nivel del río aguas abajo. Esto reduce el llamado "salto neto" —la diferencia de altura entre el embalse y el cauce de restitución— y, con ello, merma la eficiencia con la que las turbinas transforman el recurso hídrico en electricidad.

En consecuencia, aunque el caudal extraordinario permita en términos globales un volumen total de producción elevado, ese incremento no es lineal: cuanta más agua circula desbordando los parámetros óptimos, menos rinde cada metro cúbico en términos de eficiencia.

Un río que puede duplicar su caudal por El Niño

De este modo, la Entidad Binacional Yacyretá se encamina a atravesar un ciclo hídrico desafiante, combinando la exigencia técnica de regular una masa de agua histórica con su rol social de previsión y resguardo para toda la región del Litoral.