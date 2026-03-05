Cambió el pronóstico y llegan las lluvias a Buenos Aires, pero por más días: cuándo se va la inestabilidad

smn (22) Pronóstico de lluvias en Buenos Aires para este vieres. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Cambió el pronóstico del SMN, que ahora también espera un sábado marcado por el mal clima, con todavía lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando con cielo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre 16 y 27 grados.

El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas todavía agradables y para nada agobiantes: 14 grados de mínima y 24 de máxima.

Para la nueva semana, el SMN espera por un lunes que tendría cielo mayormente nublado y similares marcas térmicas, con una mínima de 17 grados y una máxima que subiría hasta 26.

El pronóstico extendido del organismo mantiene las buenas condiciones, con un martes que se prevé con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 17 y 26 grados; y un miércoles con cielo tornándose mayormente nublado, junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 28.