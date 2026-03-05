Cambió el pronóstico y llegan las lluvias a Buenos Aires, pero por más días: cuándo se va la inestabilidad
A la espera de la retirada del calor en el AMBA, son inminentes las lluvias de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Cómo sigue el clima.
Luego de una jornada que amagó con el regreso de la inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la vuelta de las lluvias, las que son inminentes de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pero además se quedarían por más días.
El SMN pronosticaba lloviznas para este jueves por la noche, mientras que la inestabilidad se trasladaría casi sin falta para el viernes, en un cierre de semana (e inicio del fin de semana) signado por las precipitaciones y el descenso de las temperaturas.
Si bien se esperaba por una retirada del calor en la Ciudad y alrededores, la jornada del jueves transcurrió algo agobiante, a la espera del ingreso del frente frío y las consecuentes lluvias.
Hasta cuándo se quedan las lluvias en el AMBA
El organismo nacional prevé un viernes con precipitaciones durante toda la jornada, con lluvias aisladas desde la madrugada y hasta la tarde inclusive, pasando a lloviznas en la noche; mientras que las temperaturas se estiman de entre 17 y 24 grados.
Cambió el pronóstico del SMN, que ahora también espera un sábado marcado por el mal clima, con todavía lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando con cielo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre 16 y 27 grados.
El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas todavía agradables y para nada agobiantes: 14 grados de mínima y 24 de máxima.
Para la nueva semana, el SMN espera por un lunes que tendría cielo mayormente nublado y similares marcas térmicas, con una mínima de 17 grados y una máxima que subiría hasta 26.
El pronóstico extendido del organismo mantiene las buenas condiciones, con un martes que se prevé con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 17 y 26 grados; y un miércoles con cielo tornándose mayormente nublado, junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
