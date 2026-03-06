Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 6 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de fin de semana con lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Cierra la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se espera que sea con temperaturas agradables y con condiciones del clima inestables, acompañadas por el regreso de las lluvias, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un viernes con probabilidades de lluvias desde la madrugada y hasta la tarde inclusive, pasando a lloviznas en la noche; y con temperaturas de entre 17 y 24 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El pronóstico extendido del SMN prevé que se mantengan las lluvias aisladas en la madrugada del sábado, pasando a lloviznas por la mañana y mejorando desde la tarde con cielo nublado. El termómetro rondará entre 16 y 27 grados.
El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas todavía agradables y para nada agobiantes: 14 grados de mínima y 24 de máxima.
Para la nueva semana, el SMN espera por un lunes que tendría cielo mayormente nublado y similares marcas térmicas, con una mínima de 17 grados y una máxima que subiría hasta 26.
El pronóstico extendido del organismo mantiene las buenas condiciones, con un martes que se prevé con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 17 y 26 grados; y un miércoles con cielo tornándose mayormente nublado, junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
