Mapa en vivo de las lluvias de hoy viernes en el AMBA: hasta qué hora se esperan precipitaciones

Cómo sigue el clima en el AMBA

El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas todavía agradables y para nada agobiantes: 14 grados de mínima y 24 de máxima.

Para la nueva semana, el SMN espera por un lunes que tendría cielo mayormente nublado y similares marcas térmicas, con una mínima de 17 grados y una máxima que subiría hasta 26.

El pronóstico extendido del organismo mantiene las buenas condiciones, con un martes que se prevé con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 17 y 26 grados; y un miércoles con cielo tornándose mayormente nublado, junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 28.