Mapa en vivo de las lluvias de hoy viernes en el AMBA: hasta qué hora se esperan precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con lluvias durante toda la jornada en Buenos Aires. Cuándo mejora el clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cierre que estaría marcado por el regreso de las lluvias, que se mantendrían durante todo el viernes y se extenderían durante el sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional prevé un viernes con precipitaciones durante toda la jornada, con lluvias aisladas desde la madrugada y hasta la tarde inclusive, pasando a lloviznas en la noche; mientras que las temperaturas se estiman de entre 17 y 24 grados.
Cambió el pronóstico del SMN, que ahora también espera un sábado marcado por el mal clima en el AMBA, con todavía lluvias aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, mejorando con cielo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre 16 y 27 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El domingo marcaría el regreso del buen tiempo, con una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas todavía agradables y para nada agobiantes: 14 grados de mínima y 24 de máxima.
Para la nueva semana, el SMN espera por un lunes que tendría cielo mayormente nublado y similares marcas térmicas, con una mínima de 17 grados y una máxima que subiría hasta 26.
El pronóstico extendido del organismo mantiene las buenas condiciones, con un martes que se prevé con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 17 y 26 grados; y un miércoles con cielo tornándose mayormente nublado, junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
