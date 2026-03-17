Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: qué día llegan las tormentas

La estabilidad reinaría al menos hasta el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de un leve ascenso térmico, con 19 grados de mínima y 28 de máxima.

En cuanto al fin de semana, cambió el pronóstico y lejos de esperarse un descanso con buen tiempo, el organismo nacional espera que sea la fecha en que retomen las precipitaciones. Así, el sábado se presenta con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado.

smn (27)

En cuanto al termómetro, la primera jornada del fin de semana se mantendría templado, con marcas de entre 20 y 26 grados.

La mejoría llegaría el domingo, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 15 y 24 grados.