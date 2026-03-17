Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: qué día llegan las tormentas
Con el calor en retirada, el Servicio Meteorológico Nacional tiene malas noticias para el AMBA, con un anticipado regreso de las lluvias y tormentas.
Luego de algunos amagues, finalmente regresaron las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con precipitaciones que hicieron bajar drásticamente las temperaturas; y cuando se esperan algunas jornadas con buenas condiciones, la vuelta de las tormentas sería antes de lo previsto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El martes finalmente transcurrió con inestabilidad, y tras precipitaciones que hasta tuvieron un alerta amarilla, cerraba con chaparrones y un brusco cambio de temperaturas, con el calor en retirada.
En este marco, el miércoles se espera con nuevamente buen clima. La jornada tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 14 y 26 grados.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
La continuidad de la semana, según el SMN, sería con buen tiempo por algunas jornadas. Así, el jueves se espera con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 27.
La estabilidad reinaría al menos hasta el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de un leve ascenso térmico, con 19 grados de mínima y 28 de máxima.
En cuanto al fin de semana, cambió el pronóstico y lejos de esperarse un descanso con buen tiempo, el organismo nacional espera que sea la fecha en que retomen las precipitaciones. Así, el sábado se presenta con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado.
En cuanto al termómetro, la primera jornada del fin de semana se mantendría templado, con marcas de entre 20 y 26 grados.
La mejoría llegaría el domingo, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 15 y 24 grados.
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