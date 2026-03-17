Poco pero potente: las lluvias trajeron alivio al AMBA y la temperatura bajó 7 grados en una hora
Este martes al mediodía se cayó el cielo sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que podría llover más.
El martes empezó pegajoso, pesado y con una temperatura que superaba los 30 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el alivio se hizo sentir cerca de las 13.30, cuando en cuestión de minutos llovió de manera copiosa y bajó el calor.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una máxima de 31 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, pero pasado el mediodía cayó una lluvia torrencial que complicó un poco el tránsito, dejó algunas lagunas inesperadas en las calles y, lo que es más importante, hizo bajar 21 grados la temperatura en menos de una hora.
Con una tarde gris pero agradable, el SMN anticipó entre 40 y 70% de probabilidades de lluvias para el AMBA en lo que resta de la jornada, con una humedad del 76% y una presión de 1007.2 hPa para las 17.
Para el final de la jornada se esperan vientos del este o el sureste con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.
El miércoles 18 de marzo será un día más calmo, sin probabilidades de lluvias y con una temperatura de entre 16 y 21 grados. Los vientos rotarán del sudeste al este, y sólo esta noche se esperan ráfagas de 31km/h.
Alivio en el AMBA, preocupación en Tucumán
Mientras el AMBA respira por la lluvia después de varios días de calor agobiante, en la provincia de Tucumán todavía hay 107 escuelas sin clases tras el temporal que afectó a gran parte del territorio.
Entre las inundaciones, los problemas de acceso y los daños en las infraestructuras, en algunas escuelas de Tucumán el regreso será progresivo y en otras, todavía no hay perspectivas de retomar el curso.
El temporal del domingo pasado alcanzó a escuelas de al menos 14 de los 17 departamentos de Tucumán, y hasta la fecha algunas escuelas aún funcionan como centros de evacuación y refugio para 502 personas que siguen desplazadas de sus hogares.
En otros casos, se suman problemas estructurales como filtraciones, humedad, deterioro de paredes, riesgos eléctricos y colapso de sistemas sanitarios, además de la falta de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.
Los caminos rurales tampoco son un punto a favor porque muchas comunidades no pueden acceder a las instituciones por la acumulación de agua o el daño en las vías de circulación.
El Ministerio de Educación tucumano informó que la reanudación de las clases dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del avance de los trabajos en cada edificio, por lo que no se descarta que algunas escuelas retomen la actividad entre el 18 y el 19 de marzo, mientras que otras deberán esperar más tiempo.
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