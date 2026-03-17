Poco pero potente: las lluvias trajeron alivio al AMBA y la temperatura bajó 7 grados en una hora

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Alivio en el AMBA, preocupación en Tucumán

Mientras el AMBA respira por la lluvia después de varios días de calor agobiante, en la provincia de Tucumán todavía hay 107 escuelas sin clases tras el temporal que afectó a gran parte del territorio.

Entre las inundaciones, los problemas de acceso y los daños en las infraestructuras, en algunas escuelas de Tucumán el regreso será progresivo y en otras, todavía no hay perspectivas de retomar el curso.

El temporal del domingo pasado alcanzó a escuelas de al menos 14 de los 17 departamentos de Tucumán, y hasta la fecha algunas escuelas aún funcionan como centros de evacuación y refugio para 502 personas que siguen desplazadas de sus hogares.

En otros casos, se suman problemas estructurales como filtraciones, humedad, deterioro de paredes, riesgos eléctricos y colapso de sistemas sanitarios, además de la falta de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Los caminos rurales tampoco son un punto a favor porque muchas comunidades no pueden acceder a las instituciones por la acumulación de agua o el daño en las vías de circulación.

El Ministerio de Educación tucumano informó que la reanudación de las clases dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del avance de los trabajos en cada edificio, por lo que no se descarta que algunas escuelas retomen la actividad entre el 18 y el 19 de marzo, mientras que otras deberán esperar más tiempo.