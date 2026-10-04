Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires: qué día se larga y cómo siguen las temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional ya le pone fecha al regreso de las lluvias al AMBA, luego de algunas jornadas de "veranito".
Después de disfrutar de un domingo con un clima cálido y típicamente primaveral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante el arranque de la semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre la fecha exacta en la que volverán las lluvias.
Luego de las tormentas del sábado, y de un descenso de las temperaturas; en la Ciudad y el conurbano se vivió un cierre de fin de semana bien primaveral, con sol y marcas más que agradables.
De acuerdo con el organismo nacional, esta tendencia se mantendría en el incio de la nueva semana pero con desmejoramientos hacia mediados, con un regreso anticipado de la inestabilidad y las precipitaciones.
Qué día vuelven las lluvias al AMBA: el pronóstico extendido
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Lunes: La semana comenzará con buenas condiciones generales, aunque con presencia de nubosidad. El cielo estará mayormente nublado durante el día y pasará a parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima.
Martes: Se espera una jornada continuista, con el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Los registros térmicos se mantendrán estables, oscilando entre los 11°C y los 21°C.
Miércoles (vuelven las lluvias): Será el día clave de la semana. El cielo se presentará nublado y el SMN anticipa probabilidad de chaparrones hacia la noche. Las marcas térmicas descenderán ligeramente, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.
Jueves: Las condiciones mejorarán rápidamente tras el paso de la inestabilidad. La jornada se presentará con cielo nublado pero sin precipitaciones, con temperaturas que rondarán entre los 14°C y los 18°C.
Viernes: El cierre de la semana hábil mantendrá un perfil similar, con nubosidad constante en el cielo porteño y bonaerense y una amplitud térmica acotada, registrando una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.
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