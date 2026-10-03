Masiva Peregrinación a Luján, a pesar de las intensas lluvias

Porque también hubo momentos en que el camino obligó a cambiar los planes. Algunos se apuraron para adelantarse a la lluvia. Otros se pusieron un piloto. Algunos esperaron a sus compañeros. Otros arrancaron solos y terminaron caminando junto a personas que no conocían cuando salieron.

Hubo una diferencia que atraviesa esta peregrinación respecto de otras: en noviembre, León XIV llegará a la Argentinay tendrá a Luján entre sus destinos.

La visita aparece en las conversaciones de los peregrinos y también en las palabras de García Cuerva, que consideró que la llegada del Papa está funcionando como un impulso adicional para la comunidad católica.

Las complicaciones climáticas durante las primeras horas de la multitudinaria caminata de devoción hacia la Basílica de Luján

Durante las 36 horas previstas para la Peregrinación a Luján, el Gobierno bonaerense coordinó un esquema de seguridad, salud y asistencia junto con los municipios de la traza y organismos nacionales y provinciales. En la Universidad Nacional de Luján funcionará un Centro de Operaciones de Emergencias para organizar respuestas frente a incidentes o necesidades que aparezcan en el recorrido.

El despliegue de Seguridad contará con efectivos, patrulleros, motos, caballos, helicóptero y dronespara monitorear el camino; también se instalarán torres de iluminación. Transporte ordenará la circulación y aplicará restricciones vehiculares en distintos tramos. Infraestructura, por su parte, dispondrá puntos de agua, iluminación y grupos electrógenos con combustible de reserva para acompañar la caminata.

El despliegue del operativo de asistencia de seguridad y salud desplegado

El operativo sanitario reforzará las guardias de hospitales provinciales y municipales de la zona. Habrá ambulancias con equipos médicos, hospitales móviles, un shock room móvil y un helicóptero sanitario. Desarrollo de la Comunidadinstalará puestos con agua embotellada, frutas, snacks y baños químicos, además de un dispositivo para facilitar el reencuentro de chicos y adolescentes que pudieran separarse de sus familias.

ABSA aportará cinco camiones cisterna y cuatro puntos con canillas públicas; AySA sumará otros 12 camiones entre la mañana del sábado y la del domingo. Las autoridades recomendaron llevar una botella reutilizable para recargar agua y reducir residuos plásticos. Ambiente colocará estaciones para separar desechos y habrá seguimiento meteorológico durante la jornada, ante posibles cambios en el tiempo.