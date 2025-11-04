Hoy llueve en la Ciudad y el Conurbano: cuáles son las recomendaciones oficiales por la alerta amarilla
Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo en el AMBA: las lluvias volverán este martes 4 de noviembre.
Las lluvias volverán a decir presente este martes 4 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, donde rige un alerta amarilla por tormentas fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, las condiciones comenzarán a desmejorar desde las primeras horas de la mañana, con chaparrones aislados en distintas zonas del AMBA, pero las lluvias más intensas se esperan después del mediodía, especialmente a partir de las 14 horas.
Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo
El SMN advirtió que las tormentas podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 30 y 65 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas de baja altitud.
Lluvias y vientos fuertes
Durante la tarde y noche se prevé el desarrollo de tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y de Defensa Civil.
Las autoridades recordaron además que los fenómenos podrían presentarse de manera repentina, con variaciones en su intensidad y desplazamiento, afectando tanto a la Capital como a municipios del primer y segundo cordón del Conurbano.
El miércoles mejora el tiempo
Tras el paso del frente de tormentas, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia la madrugada del miércoles 5 de noviembre, cuando se espera el regreso del buen tiempo y cielos parcialmente despejados.
El miércoles se presentará como una jornada más estable, sin lluvias y con temperaturas agradables, luego de un inicio de semana marcado por la inestabilidad, los relámpagos y el sonido de los truenos sobre el AMBA.
Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar las siguientes precauciones:
- Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.
- No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
- No circular por calles o caminos anegados.
- Desenchufar aparatos eléctricos durante la actividad eléctrica.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario