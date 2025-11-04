MinutoUno

Hoy llueve en la Ciudad y el Conurbano: cuáles son las recomendaciones oficiales por la alerta amarilla

Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo en el AMBA: las lluvias volverán este martes 4 de noviembre.

Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Las lluvias volverán a decir presente este martes 4 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, donde rige un alerta amarilla por tormentas fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, las condiciones comenzarán a desmejorar desde las primeras horas de la mañana, con chaparrones aislados en distintas zonas del AMBA, pero las lluvias más intensas se esperan después del mediodía, especialmente a partir de las 14 horas.

Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo

Se esperan lluvias fuertes en Buenos Aires.

El SMN advirtió que las tormentas podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 30 y 65 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas de baja altitud.

Lluvias y vientos fuertes

Hay alerta meteorológica.

Durante la tarde y noche se prevé el desarrollo de tormentas con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y de Defensa Civil.

Las autoridades recordaron además que los fenómenos podrían presentarse de manera repentina, con variaciones en su intensidad y desplazamiento, afectando tanto a la Capital como a municipios del primer y segundo cordón del Conurbano.

El miércoles mejora el tiempo

Buen clima en el AMBA.

Tras el paso del frente de tormentas, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia la madrugada del miércoles 5 de noviembre, cuando se espera el regreso del buen tiempo y cielos parcialmente despejados.

El miércoles se presentará como una jornada más estable, sin lluvias y con temperaturas agradables, luego de un inicio de semana marcado por la inestabilidad, los relámpagos y el sonido de los truenos sobre el AMBA.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar las siguientes precauciones:

  • Evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
  • Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
  • No circular por calles o caminos anegados.
  • Desenchufar aparatos eléctricos durante la actividad eléctrica.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil.

