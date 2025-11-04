Hoy llueve en la Ciudad y el Conurbano: cuáles son las recomendaciones oficiales por la alerta amarilla

Las autoridades recordaron además que los fenómenos podrían presentarse de manera repentina, con variaciones en su intensidad y desplazamiento, afectando tanto a la Capital como a municipios del primer y segundo cordón del Conurbano.

El miércoles mejora el tiempo

clima buenos aires Buen clima en el AMBA.

Tras el paso del frente de tormentas, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia la madrugada del miércoles 5 de noviembre, cuando se espera el regreso del buen tiempo y cielos parcialmente despejados.

El miércoles se presentará como una jornada más estable, sin lluvias y con temperaturas agradables, luego de un inicio de semana marcado por la inestabilidad, los relámpagos y el sonido de los truenos sobre el AMBA.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: