Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: desde que hora hay alerta por tormentas fuertes y granizo

La zona del AMBA está bajo alerta amarilla por lluvias fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Fuertes precipitaciones en el país.

Las lluvias volverán a decir presente este martes 4 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, con alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias más fuertes comenzarán luego del mediodía, sobre todo a partir de las 14 horas, aunque no se descartan chaparrones aislados en varias zonas del AMBA durante la mañana de este martes.

Alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo

El organismo oficial informó que en la Ciudad y el Conurbano se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

LLUVIAS RELAMPAGOS
Lluvias en el AMBA.

Sobre el resto de las áreas, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Luego de las tormentas de este martes mejorarán las condiciones climáticas y ya desde la madrugada del miércoles 5 de noviembre volverá el buen tiempo.

Mapa en vivo de las lluvias

