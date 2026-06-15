Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven sorpresivamente a AMBA: cuál es el día clave y qué pasa con el frío

El jueves es la fecha afianzada que tiene el organismo para el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones. Se espera una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.

image Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven sorpresivamente a AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes retomarían las buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 14 grados.

Se mantiene la estabilidad durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 para el sábado y 8 y 15 para el domingo.