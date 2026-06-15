Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven sorpresivamente a AMBA: cuál es el día clave y qué pasa con el frío
El Servicio Meteorológico Nacional afinó su informe y se afianza la fecha en que regresan las lluvias a Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por el regreso de la ola polar y del frío extremo, y las malas noticias no se detienen, ya que cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y hay una fecha afianzada para el regreso de las lluvias.
El lunes feriado se caracterizó por las condiciones gélidas del tiempo, en una jornada que transcurrió con cielo despejado pero con mucho frío, producto de una temperatura mínima de -3 grados, y una máxima que subió hasta los 15, para dar lugar a una mediamañana y tarde más templadas.
Se espera que la semana corta inicie con una tendencia similar. El martes, según el organismo nacional, tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 16 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN prevé al menos una jornada más con buenas condiciones del clima, ya que el miércoles se anticipa con cielo ligeramente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 5 para la mínima y 14 para la máxima.
El jueves es la fecha afianzada que tiene el organismo para el regreso de la inestabilidad y las precipitaciones. Se espera una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
El viernes retomarían las buenas condiciones del tiempo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 14 grados.
Se mantiene la estabilidad durante el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 15 para el sábado y 8 y 15 para el domingo.
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