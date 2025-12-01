Cambió el pronóstico y regresan las lluvias antes de tiempo a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

De acuerdo con Meteored, y a diferencia del organismo nacional, hay 30% de probabilidades de "lluvia débil" para este martes a las 17 horas. Las mismas se repiten para el miércoles, también en horas de la tarde.

Para el viernes, también la jornada más calurosa de la semana para este sitio meteorológico, regresan las chances de precipitaciones, con 50% de probabilidades.

Restará esperar a que transcurra la semana para comprobar si los pronósticos de afianzan y si efectivamente llegan las lluvias nuevamente al AMBA.

meteored (10) El sitio especializado Meteored espera lluvias en el AMBA para esta semana.