Cambió el pronóstico y regresan las lluvias antes de tiempo a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días
Algunos pronosticadores del tiempo ya prevén que regresen las lluvias esta misma semana al AMBA, en medio de un ascenso de temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió un fin de semana signado por las lluvias y tormentas de variada intensidad, y cuando parecía que la nueva semana iba a transitar con buenas condiciones del clima, algunos pronosticadores ya le ponen regreso a las precipitaciones, el que sería antes de lo previsto.
Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene buenas noticias, con su pronóstico extendido con buen tiempo para el AMBA. En este sentido, espera un martes con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y acompañado de temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Desde el miércoles comenzaría a sentir el regreso del calor, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la tarde y despejado en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 17 grados de mínima y 29 de máxima.
Siempre de acuerdo con el SMN, el jueves, todavía con buen clima, tendría cielo entre ligeramente y algo nublado, con marcas térmicas de entre 20 y 30 grados; y el viernes, cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas que irán desde 21 hasta 31 grados.
Sin embargo, las noticias no son tan buenas para el portal especializado Meteored, que sí tiene pronósticos de precipitaciones para esta misma semana, y durante varios días.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con Meteored, y a diferencia del organismo nacional, hay 30% de probabilidades de "lluvia débil" para este martes a las 17 horas. Las mismas se repiten para el miércoles, también en horas de la tarde.
Para el viernes, también la jornada más calurosa de la semana para este sitio meteorológico, regresan las chances de precipitaciones, con 50% de probabilidades.
Restará esperar a que transcurra la semana para comprobar si los pronósticos de afianzan y si efectivamente llegan las lluvias nuevamente al AMBA.
