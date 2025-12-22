Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias en Buenos Aires: cuándo se esperan las tormentas

Clima en Nochebuena: informe del Servicio Meteorológico Nacional

arbol navidad sol calor Se espera buen tiempo en Nochebuena y Navidad.

La Ciudad y el Conurbano transitarán la semana de Nochebuena y Navidad con buenas condiciones del tiempo, temperaturas elevadas y sin lluvias a la vista, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El calor volverá a sentirse con fuerza en los días previos a las celebraciones, aunque con presencia de nubosidad variable.

Nochebuena: ¿mesa adentro o afuera? La gran pregunta para el miércoles 24 de diciembre tiene una respuesta alentadora: no se esperan lluvias en Nochebuena.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a nublado hacia la tarde y la noche.

El termómetro marcará entre 22 y 33 grados, por lo que el calor volverá a ser protagonista, especialmente durante la noche, ideal para celebrar al aire libre, aunque con precauciones por las altas temperaturas.

Navidad con buen tiempo

ola de calor 4

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, mantendrá las buenas condiciones meteorológicas. Se prevé cielo mayormente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde.

Las marcas térmicas oscilarán entre 20 grados de mínima y 30 de máxima, ofreciendo una jornada cálida pero algo más agradable que la víspera.

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas volverán a subir, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.