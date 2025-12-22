Cambió el pronóstico y se adelanta la vuelta de las lluvias en Buenos Aires: cuándo se esperan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional adelanta el regreso de las lluvias a la zona del AMBA: el informe del clima.
Las lluvias y las tormentas podrían volver a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según se desprende del pronóstico del tiempo dado a conocer en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La buena noticia es que, al menos por ahora, no se espera ni lluvias ni tormentas para la Nochebuena en toda la zona del AMBA y se podrán festejar el 24 de diciembre al aire libre, con temperaturas agradables a esa hora, tras una jornada calurosa.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según indica uno de los informes del organismo oficial, las lluvias podrían volver a la Capital Federal y sus alrededores durante la madrugada de este martes 23 de diciembre y ya por la mañana el tiempo mejoraría, sin esperarse chaparrones para el resto de la jornada.
La semana de Navidad arrancó con buenas condiciones del clima y mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero todavía con algunas chances de precipitaciones (hacia la noche), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo mantenía probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada del lunes, para luego recuperar el buen tiempo, con cielo mayormente nublado durante el resto del día y nublado en la noche del lunes; acompañado de temperaturas que rondarán entre 22 y 29 grados. Se espera que se mantenga la tendencia climática durante varios días.
Clima en Nochebuena: informe del Servicio Meteorológico Nacional
La Ciudad y el Conurbano transitarán la semana de Nochebuena y Navidad con buenas condiciones del tiempo, temperaturas elevadas y sin lluvias a la vista, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El calor volverá a sentirse con fuerza en los días previos a las celebraciones, aunque con presencia de nubosidad variable.
Nochebuena: ¿mesa adentro o afuera? La gran pregunta para el miércoles 24 de diciembre tiene una respuesta alentadora: no se esperan lluvias en Nochebuena.
El día comenzará con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a nublado hacia la tarde y la noche.
El termómetro marcará entre 22 y 33 grados, por lo que el calor volverá a ser protagonista, especialmente durante la noche, ideal para celebrar al aire libre, aunque con precauciones por las altas temperaturas.
Navidad con buen tiempo
El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, mantendrá las buenas condiciones meteorológicas. Se prevé cielo mayormente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde.
Las marcas térmicas oscilarán entre 20 grados de mínima y 30 de máxima, ofreciendo una jornada cálida pero algo más agradable que la víspera.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas volverán a subir, con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.
