Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 22 de diciembre
Con algunas amenazas de nuevas lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional espera un inicio de semana con calor en el AMBA.
Arranca la semana de Navidad con buenas condiciones del clima y mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero todavía con algunas chances de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo mantenía probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada del lunes, para luego recuperar el buen tiempo, con cielo mayormente nublado durante el resto del día y nublado en la noche del lunes; acompañado de temperaturas que rondarán entre 22 y 29 grados. Se espera que se mantenga la tendencia climática durante varios días.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el martes tendría cielo nublado para la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 22 grados de mínima y 31 de máxima.
¿Mesa adentro o a fuera para Nochebuena? El SMN no prevé lluvias para el miércoles 24 de diciembre, en una jornada que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 22 y 33 grados, haciéndose sentir el calor nuevamente.
Del mismo modo, el jueves 25 de diciembre de Navidad mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado en las primeras horas y algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 20 y 30 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche; con una mínima de 22 grados y una máxima de 32.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario