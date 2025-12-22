Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Arranca la semana de Navidad con buenas condiciones del clima y mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero todavía con algunas chances de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el organismo mantenía probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada del lunes, para luego recuperar el buen tiempo, con cielo mayormente nublado durante el resto del día y nublado en la noche del lunes; acompañado de temperaturas que rondarán entre 22 y 29 grados. Se espera que se mantenga la tendencia climática durante varios días.