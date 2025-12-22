Alerta por tormentas con granizo sacude hoy lunes a Buenos Aires: qué dice el preocupante informe del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias para este lunes por tormentas y granizo para Buenos Aires, y otra zonas del país.
El clima inestable parece no dar tregua, y este lunes regía un nuevo y sorpresivo alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alcanzaba a zonas de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
En este contexto, el SMN lanzó un alerta amarillo que afectaba este viernes 22 de diciembre a parte del oeste de la provincia de Buenos Aires.
El aviso por fuertes precipitaciones también alcanzaba todo el centro y norte del país, con regiones en alerta naranja. Las zonas afectadas son de las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas en el AMBA
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Arranca la semana de Navidad con buenas condiciones del clima y mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero todavía con algunas chances de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo mantenía probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada del lunes, para luego recuperar el buen tiempo, con cielo mayormente nublado durante el resto del día y nublado en la noche del lunes; acompañado de temperaturas que rondarán entre 22 y 29 grados. Se espera que se mantenga la tendencia climática durante varios días.
