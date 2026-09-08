Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias de forma sorpresiva: a qué hora se larga en Buenos Aires
El sitio especializado Meteored tiene probabilidades de lluvias para las próximas horas en el AMBA, luego de varias jornadas con mucho frío.
El pulso del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta por estas horas una llamativa divergencia entre los principales servicios de pronóstico, y con chances de un inminente regreso de las lluvias, de acuerdo con algunos meteorólogos.
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descarta la caída de agua en su extendido y proyecta un paulatino descenso de las marcas térmicas, el portal especializado Meteored introdujo una sorpresa en las proyecciones al marcar un 40% de probabilidad de lluvias débiles concentradas para este miércoles, específicamente en la franja horaria que va desde las 21 hasta la medianoche.
El contraste técnico expone dos lecturas sobre un mismo escenario atmosférico. Por el lado del SMN, el parte oficial para el miércoles detalla un cielo despejado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y tarde, para cerrar con cielo mayormente nublado en la noche, acompañado por una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C.
Cómo sigue el clima en el AMBA y qué otro día puede tener lluvias
El pronóstico oficial de la institución nacional continúa su curso sin alertas por precipitaciones para el tramo inmediato, delineando el siguiente cuadro de situación:
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Jueves: Cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 20 °C de máxima.
Viernes: Jornada con cielo nublado y un nuevo descenso en los registros, marcando una mínima de 10 °C y una máxima que no superará los 16 °C.
Sábado: El regreso de la inestabilidad según los modelos analíticos. Se espera cielo mayormente nublado, con un marcado desplome térmico que dejará una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 12 °C. En sintonía con este panorama, los radares privados anticipan un 70% de probabilidades de lluvias débiles concentradas en las primeras horas del día, específicamente a las 3 y a las 9 de la mañana.
Domingo: El fin de semana se despedirá con condiciones de tiempo bueno, cielo parcialmente nublado, y un ambiente fresco con una mínima de 4 °C y una máxima que llegará a los 13 °C.
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