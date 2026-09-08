Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias de forma sorpresiva: a qué hora se larga en Buenos Aires

Jueves: Cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

Viernes: Jornada con cielo nublado y un nuevo descenso en los registros, marcando una mínima de 10 °C y una máxima que no superará los 16 °C.

Sábado: El regreso de la inestabilidad según los modelos analíticos. Se espera cielo mayormente nublado, con un marcado desplome térmico que dejará una mínima de 6 °C y una máxima de apenas 12 °C. En sintonía con este panorama, los radares privados anticipan un 70% de probabilidades de lluvias débiles concentradas en las primeras horas del día, específicamente a las 3 y a las 9 de la mañana.