Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional no descarta el regreso del clima inestable en el AMBA, mientras siguen las temperaturas agradables.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece haber despedido al frío, mientras aguarda por la llegada de la primavera, y luego de algunas jornadas con buenas condiciones del clima, podría regresar la inestabilidad este miércoles, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, el miércoles regresan las lluvias al AMBA. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la mañana, con probabilidad de chaparrones en la tarde pero mejorando en la noche. Las temperaturas se prevén de entre 9 y 23 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN prevé que el jueves regresen las buenas condiciones, con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado desde la tarde; junto a temperaturas de entre 10 y 23 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 10 grados para la mínima y 19 para la máxima.
El fin de semana también se anticipa, hasta ahora, con buenas condiciones del clima. Arrancará con un sábado que se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; con una mínima de 8 grados y una máxima de 18.
El domingo, del mismo modo, tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro oscilará entre 11 y 20 grados.
