Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 23 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional espera un jueves con calor y sin lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El clima inestable se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con un respiro este jueves que se presenta con calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad, según el organismo nacional. Se trataría, además, de la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía a 29.
De todos modos, las precipitaciones no tardarían en regresar al AMBA, tanto según el pronóstico del SMN.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Pero el SMN prevé un cierre de semana otra vez con precipitaciones, y ahora espera que sean fuertes. El viernes, de esta manera, tendría tormentas durante todo el día, pasando a chaparrones en la noche; y acompañado de temperaturas de entre 18 y 23 grados.
El organismo no tiene ahora probabilidades de precipitaciones para el sábado, que tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21.
Para el domingo de elecciones legislativas, ambos pronosticadores anticipan una jornada con buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 10 y 21 grados.
