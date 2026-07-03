Cambios en el tránsito de Caballito por el Trambus: dos importantes avenidas cambiarán de sentido
La llegada del nuevo sistema de transporte 100% eléctrico transformará la circulación en la zona a partir de octubre.
El Trambús es un nuevo medio de transporte eléctrico que apunta a conectar el sur y el norte de la Capital Federal. Con la intención de que circule a finales de este año, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó con la construcción de paradores y carriles exclusivos en el barrio de Caballito.
En Honorio Pueyrredón, los vecinos recibieron notificaciones sobre los cambios: la avenida, que ya había pasado de doble mano a sentido único hacia el norte, ahora tendrá circulación hacia el sur entre Gaona y Neuquén, en sentido inverso al actual. Los paradores estarán ubicados sobre los laterales del parque lineal, entre Gaona y Franklin, y entre Méndez de Andes y Aranguren.
Por su parte, Acoyte dejará de ser doble mano entre Neuquén y Díaz Vélez y pasará a tener solo sentido norte. Ahí, los paradores se construyen sobre el lado este de la avenida. Además, una cuadra de Avenida La Plata —entre Rivadavia y Chaco/Quito— será mano única hacia Rivadavia.
La implementación del Trambús va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta obra, de vital magnitud, contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje. Se prevé que este revolucionario sistema de transporte -que contará con semáforos inteligentes- tenga un servicio cada cuatro minutos, con 50 vehículos en operación.
Cómo será el recorrido del Trambus y los cambios en el tránsito
El recorrido del Trambús comenzará en Nueva Pompeya y seguirá por otros barrios como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y finalizará su trazado en el Aeropuerto Jorge Newbery. A medida que se desplace, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón, la cual sufrirá una modificación en una parte de su recorrido a partir de octubre.
El cambio de sentido también afecta a otras calles: Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce irá hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.
Dónde estarán los paradores del Trambus con su respectiva conexión
Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán:
- Av. Bullrich y Juan B. Justo (Línea D y FFCC San Martín).
- Juan B. Justo y Av. Corrientes (Línea B y FFCC San Martín).
- Av. La Plata y Av. Rivadavia (Línea A).
- Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia (Línea A y FFCC Sarmiento).
- Av. La Plata y Av. Directorio (Línea E).
- Av. Almafuerte (Línea H).
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