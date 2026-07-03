Cambios en el tránsito de Caballito por el Trambus: dos importantes avenidas cambiarán de sentido

El cambio de sentido también afecta a otras calles: Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; Ambrosetti tendrá sentido sur entre Jauretche y Rivadavia; y Balcarce irá hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Dónde estarán los paradores del Trambus con su respectiva conexión

Estas serán las ubicaciones de los nuevos paradores del Trambus, con los medios de transporte con los que se conectarán: