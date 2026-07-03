Fernando Burlando confirmó la cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Luzu TV

Su abogado, Fernando Burlando, argumentó que la rescisión contractual fue una decisión unilateral, injustificada y apresurada por parte del canal.

Diego Leuco defendió a Nicolás Occhiato y apuntó a Flor Peña: "No le debe nada a nadie"

El escándalo entre Nicolás Occhiato y Flor Peña sigue vigente: tras la fake news sobre Jorge Messi, el vínculo entre la actriz y Luzu TV terminó mal y, ahora, la mediática avanza judicialmente para reclamar lo que cree que le corresponde. Frente a este escenario, Diego Leuco salió al cruce y defendió a Occhiato.

Al ser abordado por un cronista, el conductor de uno de los programas de Luzu TV indicó: "Nico es una persona que tiene realmente muy claro lo que quiere, a quién le habla, el canal que construyó, es una gran persona, es un tipo que solo lo motiva el laburo, el mejorar, el crecer, nunca lo vi hacer nada malo contra nadie, nunca le vi pisar la cabeza a nadie, no le debe nada a nadie, es un tipo excelente y que toma las decisiones que cree correctas, siempre priorizando el bien de su canal, de su comunidad".

Seguidamente, lo defendió en medio de la cacería mediática: "Me parece que está claro que es una persona cero mala leche, nunca le vi una mala intención y me parece que se está generando algo demasiado grande y veo que hay otros escándalos en medios de comunicación, a diario, de gente que dice barbaridades y no van a buscar a los dueños de los canales o a los dueños de las radios donde la gente dice barbaridades".

La opinión de Diego Leuco sobre el apartamiento de Flor Peña de Luzu TV

"Me parece que hay un ensañamiento con un pibe bárbaro. Debe ser porque es el número uno y cuando alguien es el número uno hay un montón de gente que le quiere tirar", agregó y, además, opinó sobre la decisión de Occhiato de apartar a Florencia: "Yo lo banco a Nico, banco que él tomó la decisión que él consideraba que era lo mejor para la comunidad, como toda decisión también uno puede revisarla o no".

"Insisto que cuando pasan estas cosas yo creo que lo que uno tiene que ver es cuál es la intención que hay detrás y creo que la intención de Nico es cuidar lo más posible a un montón de gente que labura en Luzu, a una comunidad enorme que también es súper importante para nosotros y que siempre actúe de la buena fe y con transparencia, no oculta nada, toma una decisión y la comunica inmediatamente. Insisto, me parece que está un poco exagerado todo el tema con respecto a Nico", sumó.

En torno a quién tuvo la mayor culpa sobre lo sucedido, sostuvo: "Y me parece que sobre todo de la persona que tiene la responsabilidad de comunicar. Yo conociendo por ahí los roles de cómo se labura en el streaming, siento que los que estamos ahí al frente tenemos un montón de privilegios y por lo tanto un montón de responsabilidades y que por ahí el modo de comunicarlo fue algo que también llamó la atención".

Y cerró: "Yo creo que lo más impactante, además de por supuesto la información que no era, es el modo, y bueno, eso siento que tiene que ver con cada uno, pero no me voy a poner, no tengo deseo ni la capacidad para juzgar a otro goleador".