Decretaron feriado para el 15 de septiembre y se viene un fin de semana XL
El próximo feriado será el lunes en tres ciudades de la provincia de Buenos Aires. Conocé el motivo, a quiénes alcanza y cómo disfrutarlo.
Se acerca un nuevo descanso para algunos argentinos gracias a un feriado decretado para el lunes 15 de septiembre. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo con tres días ideales para relajarse, organizar una salida cercana o planear una escapada rápida sin alejarse demasiado.
En esta oportunidad, serán tres ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires las que tendrán la posibilidad de comenzar la semana con un día no laborable. La medida representa una noticia muy esperada, sobre todo en un mes en el que no hay feriados nacionales en el calendario oficial. Una chance perfecta para cortar la rutina y aprovechar al máximo este respiro extra en septiembre.
Por qué es feriado el 15 de septiembre
Aunque septiembre no cuenta con feriados nacionales que beneficien a todo el país, tres ciudades bonaerenses sí tendrán un día no laborable el lunes 15 de septiembre. Esto permitirá armar un fin de semana largo de tres jornadas, ideal para descansar o planear actividades diferentes.
Las localidades que disfrutarán de este beneficio son Dolores, ubicada en el sudeste de Buenos Aires; General Las Heras, en las afueras del AMBA; y Trenque Lauquen, al oeste de la provincia, casi en el límite con La Pampa.
El motivo está ligado a las fiestas patronales que cada distrito celebra en esta fecha. Dolores y Trenque Lauquen rinden homenaje a Nuestra Señora de los Dolores, advocación mariana que dio nombre a la ciudad y cuya historia se remonta a una capilla levantada en 1817. En tanto, General Las Heras honra a San Cipriano, obispo y mártir del siglo III, reconocido popularmente como protector contra la magia negra, los maleficios y los conflictos sentimentales.
Por estas celebraciones religiosas, el gobierno bonaerense dispuso un día no laborable para la administración pública y un feriado optativo para el comercio, la industria y las demás actividades. Una oportunidad única de cortar la rutina en pleno septiembre.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles restantes
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural -se traslada al viernes 10-
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables con fines turísticos
- 21 de noviembre: puente turístico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario