¿Feriado a la vista? La razón por la que el 29 de septiembre varios no deberán trabajar

Años más tarde, el 10 de diciembre de 2009, se sancionó la ley n° 26.541, que estableció oficialmente el día en que los empleados de comercio no deben prestar servicios, equiparándolo a un feriado nacional para todos los efectos legales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores trabajar durante esta jornada deberán pagar el doble del salario habitual, reconociendo así la importancia de la fecha y los derechos de los trabajadores del sector.

empleado de comercio

Calendario de feriados 2025

Feriados inamovibles restantes:

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos: