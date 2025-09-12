El sorpresivo y nuevo feriado del 12 de septiembre que conforma un fin de semana largo

El calendario de feriados de 2025 sumó una novedad que no estaba prevista para la mayoría de los argentinos. Se trata de un descanso adicional que caerá el viernes 12 de septiembre, conformando así un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes buscan cortar la rutina y disfrutar de un respiro antes de la llegada de la temporada primaveral.