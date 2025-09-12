El sorpresivo y nuevo feriado del 12 de septiembre que conforma un fin de semana largo
Septiembre trae una sorpresa en el calendario con un nuevo feriado que permitirá extender el descanso. Miles de argentinos podrán aprovecharlo para hacer una escapada o simplemente relajarse antes de la llegada de la primavera.
El calendario de feriados de 2025 sumó una novedad que no estaba prevista para la mayoría de los argentinos. Se trata de un descanso adicional que caerá el viernes 12 de septiembre, conformando así un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes buscan cortar la rutina y disfrutar de un respiro antes de la llegada de la temporada primaveral.
A diferencia de otros feriados nacionales, este nuevo asueto será de carácter local, aplicado en distintas provincias y municipios que celebran aniversarios fundacionales y festividades patronales. De todas formas, al coincidir con el viernes, muchos trabajadores podrán extender su descanso hasta el domingo 14, generando oportunidades para el turismo interno y las reuniones familiares.
Este tipo de medidas se volvieron habituales en los últimos años como forma de incentivar la economía regional. En particular, septiembre no suele contar con muchos fines de semana largos, por lo que este extra aparece como una chance perfecta para planear una mini escapada o, simplemente, descansar en casa.
El motivo del feriado del 12 de septiembre
El viernes 12 de septiembre será feriado en varias localidades de la Argentina. En la provincia de Neuquén, la capital provincial conmemorará su aniversario fundacional con diferentes actividades culturales y religiosas. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el municipio de General Viamonte también decretó asueto en la localidad de Baigorrita por sus fiestas patronales.
La medida contempla la suspensión de actividades en el sector público y la posibilidad de que los empleados del sector privado se adhieran, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Como suele ocurrir en estas fechas, el fin de semana estará acompañado por celebraciones, ferias y propuestas gastronómicas en las localidades que forman parte del feriado.
Calendario de feriados 2025
El nuevo feriado de septiembre se suma a los ya confirmados para el resto del año. El próximo fin de semana largo nacional será el del Día de la Diversidad Cultural, que se trasladará al viernes 10 de octubre, conformando un descanso de tres días.
Octubre: el Día de la Diversidad Cultural (12/10) se trasladará al viernes 10 de octubre.
Noviembre: dos días no laborables con fines turísticos: el viernes 21 y el lunes 24, este último por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre: el lunes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María, el jueves 25 será Navidad.
