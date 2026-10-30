Campana: era una estancia de 5.200 hectáreas, los dueños donaron las tierras y ahora es una reserva natural
Naturaleza, historia y senderos accesibles a pocos kilómetros del Obelisco; una escapada para conectar con el ecosistema del Delta del Paraná.
Apenas 70 kilómetros separan la Ciudad de Buenos Aires del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, este refugio natural de 5200 hectáreas protegidas ubicado en el partido de Campana. Sin duda un plan accesible y seguro para armar la mochila y salir a explorar con los chicos un ambiente natural donde crecen los pastizales y humedales del Delta del Paraná, y el silencio es soberano.
El área, habitada hace unos 1700 años por comunidades cazadoras y pescadoras, conserva vestigios arqueológicos como herramientas, instrumentos de hueso y fragmentos de cerámica.
De estancia productiva a área protegida y sitio Ramsar
La conservación formal del lugar arrancó en 1990con la creación de la Reserva Otamendi, hasta que en 2018 fue declarada parque nacional y ratificada como sitio Ramsar por el valor estratégico de sus humedales en la regulación del agua.
Se denomina sitio Ramsar a un humedal designado de importancia internacional dentro de la Convención sobre los Humedales, un tratado intergubernamental que se firmó en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, de la que toma su nombre.
Más de 300 especies de aves encuentran refugio en la Reserva Otamendi, que además protege a la población más austral del ciervo de los pantanos, el cérvido más grande de Sudamérica, posible de observar desde miradores específicos al amanecer o al atardecer.
Quienes visitan el lugar pueden recorrer tres senderos autoguiados que en conjunto suman tres kilómetros: Historias del Pastizal, que bordea la Laguna Grande; Guardianes de la Barranca, desde donde se obtienen vistas gracias a un balcón natural; y Recuperando lo Nuestro, que llega hasta el vivero de plantas nativas Don Juan.
La experiencia para el visitante incluye tres senderos autoguiados de baja y mediana dificultad. El circuito “Historias del Pastizal” recorre 1000 metros entre vegetación y vestigios históricos, hasta un mirador con vistas a la Laguna Grande. “Guardianes de la Barranca” conecta con un balcón natural tras cruzar un bosque pintoresco, y “Recuperando lo Nuestro” es un trayecto breve y accesible que lleva al Vivero de Plantas Nativas Don Juan.
El recorrido completo suma hasta 3 kilómetros y demanda entre 2 y 3 horas, ideal para una caminata tranquila y contemplativa. Los mejores momentos para avistar fauna son cerca de la apertura o el cierre del parque. Además del ciervo, pueden verse zorros, hurones, cuises, lagartos overos y más de 400 especies de vertebrados.
Horarios y recomendaciones
Como dentro del predio no se vende comida, es indispensable llevar vianda, agua potable, repelente, protector solar y binoculares. El parque dispone de zonas de descanso con mesas bajo ceibos y talas, permite el uso de bicicletas en el Camino Islas Malvinas y es sede de una EcoFeria el segundo fin de semana de cada mes.
Ubicado en el kilómetro 67,5 de la Ruta Nacional 9 (Rómulo Otamendi), el parque abre diariamente de 10:00 a 18:00 con entrada gratuita. Las visitas guiadas por el “Circuito Clásico” duran dos horas y tienen un costo aproximado de $10.000 por adulto. Es posible acceder en auto, mediante el tren Mitre o a través de los colectivos 194 y 204.
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