Campana: era una estancia de 5.200 hectáreas, los dueños donaron las tierras y ahora es una reserva natural

Quienes visitan el lugar pueden recorrer tres senderos autoguiados que en conjunto suman tres kilómetros: Historias del Pastizal, que bordea la Laguna Grande; Guardianes de la Barranca, desde donde se obtienen vistas gracias a un balcón natural; y Recuperando lo Nuestro, que llega hasta el vivero de plantas nativas Don Juan.

La experiencia para el visitante incluye tres senderos autoguiados de baja y mediana dificultad. El circuito “Historias del Pastizal” recorre 1000 metros entre vegetación y vestigios históricos, hasta un mirador con vistas a la Laguna Grande. “Guardianes de la Barranca” conecta con un balcón natural tras cruzar un bosque pintoresco, y “Recuperando lo Nuestro” es un trayecto breve y accesible que lleva al Vivero de Plantas Nativas Don Juan.

El recorrido completo suma hasta 3 kilómetros y demanda entre 2 y 3 horas, ideal para una caminata tranquila y contemplativa. Los mejores momentos para avistar fauna son cerca de la apertura o el cierre del parque. Además del ciervo, pueden verse zorros, hurones, cuises, lagartos overos y más de 400 especies de vertebrados.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

Horarios y recomendaciones



Como dentro del predio no se vende comida, es indispensable llevar vianda, agua potable, repelente, protector solar y binoculares. El parque dispone de zonas de descanso con mesas bajo ceibos y talas, permite el uso de bicicletas en el Camino Islas Malvinas y es sede de una EcoFeria el segundo fin de semana de cada mes.

Ubicado en el kilómetro 67,5 de la Ruta Nacional 9 (Rómulo Otamendi), el parque abre diariamente de 10:00 a 18:00 con entrada gratuita. Las visitas guiadas por el “Circuito Clásico” duran dos horas y tienen un costo aproximado de $10.000 por adulto. Es posible acceder en auto, mediante el tren Mitre o a través de los colectivos 194 y 204.