Caos en Boedo: una maniobra para evitar a un ciclista terminó en un vuelco y cinco autos dañados
Un conductor perdió el control de su camioneta en plena madrugada y generó un fuerte choque en cadena que dejó la avenida parcialmente cortada.
Un impactante siniestro vial alteró la calma del barrio porteño de Boedo durante la madrugada de este lunes, cuando una camioneta Toyota SW4 volcó tras una maniobra brusca realizada para esquivar a un ciclista que circulaba por la zona. El episodio ocurrió sobre la avenida Juan de Garay al 4100, en la intersección con Treinta y Tres Orientales, un sector donde funciona una bicisenda y en el que, a esa hora, el tránsito suele ser escaso.
Sin embargo, el movimiento inesperado del vehículo terminó desencadenando una serie de colisiones que involucraron a cinco autos en total, generando preocupación entre los vecinos y un importante despliegue de emergencia. El conductor, un hombre de 67 años, declaró luego del hecho que se vio obligado a girar repentinamente para no embestir al ciclista, lo que lo llevó a perder el dominio del rodado.
La brusca maniobra derivó en un impacto frontal contra un Honda negro que estaba estacionado sobre la mano derecha. La fuerza del choque desencadenó un efecto en cadena: el Honda fue impulsado hacia adelante, golpeando a una Chevrolet Meriva plateada, que a su vez empujó a un Volkswagen Golf Country y, finalmente, a una Chevrolet Spin que terminó con daños en su parte trasera. Los cuatro vehículos estacionados sufrieron distintos niveles de destrozos producto del choque inicial.
Luego del impacto múltiple, la Toyota SW4 quedó volcada sobre uno de sus laterales en plena calzada, lo que incrementó la gravedad del episodio. Minutos después, los Bomberos de la Ciudad arribaron al lugar y trabajaron para estabilizar la camioneta y retornar el vehículo a su posición normal. Durante esa intervención rescataron al conductor, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo debido a la deformación estructural generada por los golpes.
Una vez liberado, personal del SAME atendió al hombre y lo trasladó al Hospital Penna, donde los médicos constataron que presentaba una fractura en uno de sus miembros superiores. Tras recibir la atención correspondiente, fue dado de alta horas más tarde. Mientras tanto, un familiar se acercó al lugar para retirar documentación personal y elementos del vehículo.
Dos de los cuatro carriles de la avenida Garay permanecieron cortados mientras trabajaba personal de Tránsito y efectivos policiales. El feriado ayudó a que las complicaciones fueran menores, pero de todos modos la zona registró demoras y desvíos obligatorios mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los autos involucrados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario