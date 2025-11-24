Caos en Boedo: una maniobra para evitar a un ciclista terminó en un vuelco y cinco autos dañados

Un impactante siniestro vial alteró la calma del barrio porteño de Boedo durante la madrugada de este lunes, cuando una camioneta Toyota SW4 volcó tras una maniobra brusca realizada para esquivar a un ciclista que circulaba por la zona. El episodio ocurrió sobre la avenida Juan de Garay al 4100, en la intersección con Treinta y Tres Orientales, un sector donde funciona una bicisenda y en el que, a esa hora, el tránsito suele ser escaso.