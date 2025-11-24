Ya no se podrá fumar en las playas de Mar del Plata: cuál es el valor de las multas que aplicarán

Balnearios privados y aquellos bajo concesión.

Unidades Turísticas Fiscales que son administradas directamente por el municipio.

El Complejo Punta Mogotes y todas las concesiones de índole provincial.

Aunque la decisión aún no ha sido formalizada, el Ejecutivo municipal mantiene la facultad de extender la prohibición también a las playas públicas.

Las multas para quienes fumen en las playas de Mar del Plata

La nueva regulación que prohíbe fumar en determinados espacios de las playas de Mar del Plata ha establecido sanciones económicas significativas para quienes infrinjan la norma.

Las infracciones prevén multas que varían entre el 0,15% y el 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Tomando como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas de septiembre, fijado en $339.328,21, el rango de las multas por fumar en zonas no permitidas oscilará entre $50.899 y $508.992, dependiendo de la gravedad determinada por la autoridad de aplicación.

La motivación de la medida

Este plan tiene un triple objetivo para la temporada turística: mejorar la calidad del aire, visiblemente afectado por el consumo de tabaco en áreas recreativas, disminuir drásticamente la contaminación que generan las colillas en la arena y la costa, y, finalmente, promover hábitos de vida más saludables entre los visitantes y residentes.

Cabe señalar que, según informes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la costa, las colillas de tabaco han sido identificadas consistentemente como uno de los contaminantes más prevalentes en las playas, solo superadas por los plásticos.

colillas