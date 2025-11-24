Rompió el silencio Nicole V., la policía tiktoker suspendida por sus videos eróticos: "No pensé que..."

Investigan una posible red de explotación sexual tras los videos de la policía tiktoker

El caso de la oficial Nicole V., suspendida de la Policía de la Ciudad por la producción y viralización de contenido erótico en redes sociales mientras vestía el uniforme oficial, ha tomado un giro mucho más grave debido a la denuncia de un abogado ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero.

Por ello, ahora las autoridades investigan la posible existencia de una red de explotación sexual vinculada a estas actividades. El abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia formal por la posible comisión de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo.

Según el escrito, se señala que la actividad detrás de los videos no sería un hecho aislado, sino que aparentaría ser una "estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual". El documento resalta que esta estructura involucraría a "múltiples mujeres", siendo una de ellas la propia agente utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.