Escándalo: investigan una posible red de explotación sexual tras los videos de la policía tiktoker

En el escrito judicial, el especialista en leyes identifica a otras jóvenes que aparecen junto a la oficial suspendida en el contenido. Entre ellas, se menciona a Janice S., una figura que ostenta más de medio millón de seguidores, e Isabella S., quien supera los 200 mil seguidores. Ambas mujeres habrían grabado material en colaboración con la policía.

El análisis de varios videos lleva a Tripolone a notar un mismo entorno constante, presuntamente un barrio privado o un área de alto poder adquisitivo dentro de la provincia de Buenos Aires. La repetición de escenografías y estilos de producción en este entorno, junto con la presencia de al menos un hombre en el contenido, es clave. Para el letrado, este patrón constante sugiere claramente “coordinación, planificación y un posible modelo económico organizado” detrás de la difusión y monetización de los videos eróticos.