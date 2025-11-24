Escándalo: investigan una posible red de explotación sexual tras los videos de la policía tiktoker
Tras la denuncia del abogado Rodrigo Tripolone ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, la Justicia investiga en torno a Nicole V., la oficial suspendida.
El caso de la oficial Nicole V., suspendida de la Policía de la Ciudad por la producción y viralización de contenido erótico en redes sociales mientras vestía el uniforme oficial, ha tomado un giro mucho más grave debido a la denuncia de un abogado ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero.
Por ello, ahora las autoridades investigan la posible existencia de una red de explotación sexual vinculada a estas actividades. El abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia formal por la posible comisión de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo.
Según el escrito, se señala que la actividad detrás de los videos no sería un hecho aislado, sino que aparentaría ser una "estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual". El documento resalta que esta estructura involucraría a "múltiples mujeres", siendo una de ellas la propia agente utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, lo que inicialmente era un expediente administrativo en torno a la policía suspendida Nicole V., por la viralización de contenido erótico en uniforme, ha escalado a una denuncia federal que exige acción urgente. La denuncia apunta a que la agente suspendida no es una figura aislada, sino la figura central de varias cuentas en redes sociales que se dedican a la publicación y monetización de contenido erótico.
Ante esta sospecha, el letrado indicó: "Lo que me llama la atención es el morbo de la gente que no logra dimensionar el hecho. Habría una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una organización que capte personas con fines de explotación sexual. Hay que tener más conciencia".
En el escrito judicial, el especialista en leyes identifica a otras jóvenes que aparecen junto a la oficial suspendida en el contenido. Entre ellas, se menciona a Janice S., una figura que ostenta más de medio millón de seguidores, e Isabella S., quien supera los 200 mil seguidores. Ambas mujeres habrían grabado material en colaboración con la policía.
El análisis de varios videos lleva a Tripolone a notar un mismo entorno constante, presuntamente un barrio privado o un área de alto poder adquisitivo dentro de la provincia de Buenos Aires. La repetición de escenografías y estilos de producción en este entorno, junto con la presencia de al menos un hombre en el contenido, es clave. Para el letrado, este patrón constante sugiere claramente “coordinación, planificación y un posible modelo económico organizado” detrás de la difusión y monetización de los videos eróticos.
