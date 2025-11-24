Hallaron sano y salvo al joven de 17 años con antecedentes de vulnerabilidad que había desaparecido en Palermo
La familia del chico había denunciado la desaparición del adolescente, quien se había extraviado el sábado por la noche. En 2022 había intentado quitarse la vida.
El adolescente de 17 años que se encontraba desaparecido desde el sábado en el barrio porteño de Palermo, y que en 2022 intentó quitarse la vida, fue encontrado sano y salvo este lunes en Constitución.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, que solicitó la colaboración policial para dar con su paradero.
Debido a que el menor padece depresión y se encuentra bajo tratamiento en el Hospital Gutiérrez, además de registrar dos antecedentes previos de búsqueda, la Policía de la Ciudad había activado de inmediato el protocolo especial para estos casos.
El urgente protocolo de búsqueda para dar con B. se dio luego de la denuncia de la familia del adolescente, que se encontraba en estado de máxima alerta debido a la vulnerabilidad, según relataron este domingo los padres en diálogo con C5N.
La madre del joven, Daniela, relató a los medios la crítica situación. "Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué. Él toma medicación psiquiátrica", había explicado horas atrás.
La última vez que había sido visto el chico fue en el edificio donde reside, poco después de encontrarse con un amigo. La preocupación de los padres se profundizaba por un dramático antecedente: en 2022, el entonces adolescente de 14 años intentó quitarse la vida. Desapareció y fue encontrado posteriormente en las vías del ferrocarril con una herida de bala en la cabeza, y sobrevivió y estuvo internado en terapia intensiva.
