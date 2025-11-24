Hallaron sano y salvo al joven de 17 años con antecedentes de vulnerabilidad que había desaparecido en Palermo

La última vez que había sido visto el chico fue en el edificio donde reside, poco después de encontrarse con un amigo. La preocupación de los padres se profundizaba por un dramático antecedente: en 2022, el entonces adolescente de 14 años intentó quitarse la vida. Desapareció y fue encontrado posteriormente en las vías del ferrocarril con una herida de bala en la cabeza, y sobrevivió y estuvo internado en terapia intensiva.

NOTA EN DESARROLLO