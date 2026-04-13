Caos en los trenes del AMBA: fallas técnicas generaron demoras y servicios interrumpidos

La jornada del lunes comenzó con serias complicaciones para los usuarios del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a raíz de una serie de fallas técnicas que afectaron principalmente a la Línea Roca, pero que también se extendieron a la Línea Mitre y la Línea Belgrano Sur. El epicentro del problema se registró en la estación Gerli, donde un inconveniente operativo alteró la circulación habitual desde las primeras horas del día.