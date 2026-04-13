Caos en los trenes del AMBA: fallas técnicas generaron demoras y servicios interrumpidos
Problemas en la estación Gerli impactaron en varias líneas ferroviarias y complicaron el traslado de miles de pasajeros durante la mañana.
La jornada del lunes comenzó con serias complicaciones para los usuarios del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a raíz de una serie de fallas técnicas que afectaron principalmente a la Línea Roca, pero que también se extendieron a la Línea Mitre y la Línea Belgrano Sur. El epicentro del problema se registró en la estación Gerli, donde un inconveniente operativo alteró la circulación habitual desde las primeras horas del día.
Los ramales más perjudicados fueron los que conectan Plaza Constitución con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. Según informaron desde Trenes Argentinos, las demoras comenzaron temprano y se extendieron durante buena parte de la mañana, afectando la frecuencia de los servicios y generando incertidumbre entre los pasajeros. Recién a partir de las 8 se inició una paulatina normalización, aunque con cronogramas aún alterados.
El impacto en los usuarios fue inmediato. Las estaciones se vieron colmadas de pasajeros y las formaciones circularon con una alta ocupación, lo que agravó la situación en cada parada. A esto se sumó la falta de información clara en tiempo real, lo que generó malestar y una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios manifestaron su enojo por los inconvenientes y la escasa previsibilidad del servicio.
En la Línea Roca, las demoras llegaron a alcanzar hasta 30 minutos en algunos tramos, mientras que varios servicios que parten desde Constitución sufrieron cancelaciones o modificaciones en sus recorridos. La combinación de retrasos y trenes abarrotados convirtió la mañana en un verdadero desafío para quienes dependen del ferrocarril para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.
La situación no se limitó a esa línea. En la Línea Mitre, problemas operativos obligaron a suspender completamente la circulación en los ramales Suárez y Mitre, mientras que los servicios entre Victoria y Capilla del Señor, y entre Villa Ballester y Zárate, también registraron interrupciones durante varias horas. Este escenario profundizó el colapso en el sistema de transporte.
Por su parte, la Línea Belgrano Sur tampoco quedó al margen del caos. Los ramales que conectan con Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán funcionaron con demoras y cancelaciones, lo que terminó de configurar una mañana compleja para miles de usuarios en distintos puntos del conurbano. Aunque el servicio comenzó a estabilizarse con el correr de las horas, las consecuencias del colapso inicial se sintieron durante gran parte del día.
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