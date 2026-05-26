Demoras durante más de seis horas en el Tren Roca por un accidente en Gerli: cómo sigue el funcionamiento

Recién a las 13.42, Trenes Argentinos comunicó que los ramales La Plata, Bosques y Quilmes comenzaban a normalizar sus frecuencias. Sin embargo, los servicios hacia Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley continuaban funcionando con demoras.

tren roca Seis horas después, continuaban las demoras en varios ramales del Tren Roca

De acuerdo con Trenes Argentinos, la prolongación de las demoras se debió a los trabajos de los servicios de emergencia y efectivos policiales llevados a cabo en la zona del accidente. Los peritajes ordenados por la Justicia demoraron la remoción del cuerpo y mantuvieron dos vías inutilizables durante más de cuatro horas. El operativo recién finalizó pasadas las 11 de la mañana, pero los retrasos en los servicios continuaron.

Tragedias en el Tren Roca

El trágico hecho de este martes ocurre tan solo tres días después de que un hombre muriera en Barracas tras ser arrollado por una formación del ramal Temperley del Tren Roca. Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo en el cruce de las calles Alvarado y Santa Magdalena. Hasta allí se desplazó personal del SAME, que confirmó la muerte de la víctima en el lugar.

Apenas unos días antes, otro dramático episodio ocurrió en Lomas de Zamora, donde una pareja falleció tras ser embestida por el tren a la altura de la calle Boedo. El hecho generó conmoción entre los pasajeros presentes y obligó a interrumpir el servicio de los distintos ramales de la línea ferroviaria durante gran parte de la jornada.

Obras y estaciones cerradas en el Tren Roca

La jornada complicada además coincidió con distintas obras programadas en la línea. El servicio Cañuelas-Lobos continúa interrumpido por trabajos de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos. A su vez, la estación Hipólito Yrigoyen permanece cerrada por obras en los ramales Plaza Constitución-Glew-Alejandro Korn y Plaza Constitución-Ezeiza-Cañuelas.

También siguen vigentes las modificaciones en el servicio Temperley-Haedo. Hasta el 10 de julio, los trenes entre Hospital Español y La Tablada se detienen únicamente en el andén 2 debido a trabajos en la zona de vías.