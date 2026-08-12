Córdoba: discutió con la dueña de un hotel y lo prendió fuego
El hombre sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue detenido.
Un grave incidente alteró la tranquilidad de Villa María, provincia de Córdoba, el martes por la mañana, cuando un hombre de 28 años fue aprehendido por la policía tras ser acusado de provocar un incendio intencional en un hotel situado en la calle Chile al 200, en el Barrio Centro de la ciudad. La intervención de los servicios de emergencia permitió evitar daños mayores y asegurar la integridad de los presentes.
Instantes previos al hecho, según informó la Policía, el individuo mantuvo una discusión con la propietaria del establecimiento, ubicado en calle Chile 222, entre Catamarca y San Juan. Tras la altercación, el joven rompió el vidrio de una ventana e inició el fuego sobre un colchón.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el joven habría actuado de forma impulsiva tras la discusión, aunque la investigación buscará dilucidar si existieron otros factores que motivaron el incendio. El parte policial señala que, por el momento, se descartan otras víctimas y que el resto de las personas alojadas en el hotel pudieron regresar a sus habitaciones tras el control total del fuego.
Personal de Bomberos Voluntarios se presentó en el lugar apenas fue reportado el hecho. Su intervención fue clave para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de las personas evacuadas. No se registraron víctimas fatales ni heridos entre los huéspedes o empleados del hotel, aunque las autoridades confirmaron daños materiales en la habitación afectada.
El hombre debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional Pasteur, donde ingresó con quemaduras en el rostro y en los miembros superiores. Posteriormente, quedó alojado en una sala bajo vigilancia policial, en calidad de aprehendido y a disposición de la Fiscalía de turno.
La noticia del incendio intencional en el Barrio Centro de Villa María generó preocupación entre los residentes y reavivó el debate acerca de la seguridad en los establecimientos hoteleros de la zona, así como la necesidad de protocolos efectivos ante situaciones de emergencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario