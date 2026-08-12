Córdoba: discutió con la dueña de un hotel y lo prendió fuego

Un grave incidente alteró la tranquilidad de Villa María, provincia de Córdoba, el martes por la mañana, cuando un hombre de 28 años fue aprehendido por la policía tras ser acusado de provocar un incendio intencional en un hotel situado en la calle Chile al 200, en el Barrio Centro de la ciudad. La intervención de los servicios de emergencia permitió evitar daños mayores y asegurar la integridad de los presentes.