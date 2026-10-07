Caos de tránsito: no funcionan seis barreras del Tren Sarmiento
Una falla técnica en el sistema se registrarán en los pasos de nivel de Boyacá, Donato Álvarez, Artigas, Granaderos y Caracas.
El Tren Sarmiento presenta este miércoles una falla técnica en el sistema de barreras en los paso nivel de los barrios porteños de Caballitos y Flores, lo cual genera importantes demoras en el servicio y un caos de tránsito en los puntos de mayor congestión.
Desde Trenes Argentinos informaron que son seis las barreras que permanecen bajas desde bien temprano. Se trata de los cruces Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos, Boyacá y Donato Álvarez, en los cuales se registraban extensas filas de vehículos que aguardaban para atravesar las vías.
Además, Trenes Argentinos anunció un corte total de servicio en todos sus ramales desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive por obras que se llevarán a cabo de forma simultánea en el marco de laEmergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno. La interrupción afectará a todos los ramales durante los cuatro días, según informó Trenes Argentinos.
El objetivo de estos trabajos es realizar intervenciones vinculadas con las vías, el señalamiento y distintos sectores de las estaciones. Se espera que el servicio vuelva a funcionar con su cronograma habitual desde el miércoles 14 de octubre.
Por qué no funcionará el tren Sarmiento
Una de las principales obras que se realizará durante el fin de semana largo será la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema que tiene más de 40 años de antigüedad y que es fundamental para la operación ferroviaria.
La mesa de Haedo controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.
Por la complejidad de los trabajos, se necesita una ventana de cuatro días para realizar el reemplazo y posteriormente llevar adelante las pruebas necesarias antes de restablecer el servicio.
De esta manera, la renovación de la mesa de Haedo completa un proyecto que también incluyó las mesas de mando de Castelar y Moreno.
¿Cuándo se reanudará el servicio del Tren Sarmiento?
Según informó Trenes Argentinos, los servicios del Tren Sarmiento se reanudarán el miércoles 14 de octubre a partir del primer turno de la madrugada.
Sin embargo, la empresa de ferrocarriles confirmó que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas no son favorables, por lo que el cronograma de las obras de renovación estarán sujetas a las circunstancias meteorológicas.
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