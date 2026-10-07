Caos de tránsito: no funcionan seis barreras del Tren Sarmiento

La mesa de Haedo controla un sector que cuenta con cuatro vías, la conexión con el depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por la complejidad de los trabajos, se necesita una ventana de cuatro días para realizar el reemplazo y posteriormente llevar adelante las pruebas necesarias antes de restablecer el servicio.

De esta manera, la renovación de la mesa de Haedo completa un proyecto que también incluyó las mesas de mando de Castelar y Moreno.

¿Cuándo se reanudará el servicio del Tren Sarmiento?

Según informó Trenes Argentinos, los servicios del Tren Sarmiento se reanudarán el miércoles 14 de octubre a partir del primer turno de la madrugada.

Sin embargo, la empresa de ferrocarriles confirmó que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas no son favorables, por lo que el cronograma de las obras de renovación estarán sujetas a las circunstancias meteorológicas.