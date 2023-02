Red Shoe Movement se asocia con FAME para llevar adelante la 6ta edición de "Ring the Bell on the 7 Seas"

En unos días conmemoraremos el inicio del Mes de la Historia de la Mujer y el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo: un día en el que celebramos los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres.

Para FAME es un orgullo sumarse al "Ring the Bell on the 7 seas". Esta iniciativa se hace eco del “Toque de campana por la igualdad de género" de la ONU, junto con las campanas que suenan en las bolsas de valores de todo el mundo y las campanas de todas las instituciones académicas que fomentan el entusiasmo de las niñas por estudiar carreras STEM para hacer realidad que haya un grupo de talento diverso dentro de las organizaciones. Alejandra Brandolini, Presidente de FAME, dijo: “Las mejores prácticas de gobierno corporativo en el ámbito público como en el privado incluyen la diversidad de género en los órganos colegiados de decisión. Existen estudios que muestran que contar con mujeres en los directorios es relevante en términos de equidad en tanto mejora los mecanismos de reclutamiento y retención de mujeres en las empresas y afecta positivamente la proporción de mujeres en cargos ejecutivos”

El Red Shoe Movement es una empresa de desarrollo profesional y de liderazgo impulsada por una comunidad global de profesionales que se apoyan mutuamente para garantizar el éxito profesional de las mujeres. Su fundadora y CEO Mariela Dabbah comentó: ““Estoy muy emocionada de hacer el “Ring the Bell on the 7 Seas,” una iniciativa global de equidad de género del Red Shoe Movement en Buenos Aires con la colaboración de FAME y Voces Vitales. Hemos hecho eco de la iniciativa de Naciones Unidas desde el principio, pero este es el primer año que hacemos nuestro propio evento gracias al partnership con estas dos increíbles organizaciones. Nuestra alianza ejemplifica una forma de acelerar la representación de mujeres en liderazgo: ¡Uniéndonos en nuestro propósito!”

Cuándo: Miércoles, 1 de marzo de 2023 — 9:30 - 12:30

Donde: Universidad Siglo XXI Complejo Al Río Avenida del Libertador 107 1638, Vicente López

Evento libre y gratuito

Mariela Dabbah - Bio

Mariela Dabbah es la fundadora y CEO del Red Shoe Movement®, una empresa de desarrollo profesional y de liderazgo impulsada por una comunidad global de profesionales que se apoyan mutuamente para garantizar el éxito profesional de las mujeres. Mariela es una reconocida oradora internacional, dos veces speaker en TEDx, y consultora corporativa cuyos clientes incluyen Microsoft, Colgate, Novartis, Spotify, Walmart, MetLife, y Bridgestone, entre muchos otros. Ha presentado en universidades como Harvard, Princeton, Columbia y Yale y en organizaciones nacionales como The Conference Board, The College Board, y Vital Voices. Ha publicado seis libros premiados y best-sellers. Sus artículos han sido publicados en Forbes, Yahoo, Univision, Fox News y muchas otras plataformas. En 2022 Kathy Hochul, Gobernadora del Estado de New York le otorgó una Distinción Especial por el impacto del Red Shoe Movement y de su iniciativa #RedShoeTuesday en elevar a las mujeres a puestos de liderazgo en el Estado de New York y a nivel global. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera figuran: “Líder en Diversidad e Inclusión” por parte de la Public Relations Society of America; figura en la lista de “Los 100 Influencers en Equidad de Género y Diversidad” de Onalytica; y ha aparecido dos veces en la lista de la revista de “Las 25 mujeres más poderosas” de People en español.