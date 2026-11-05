Capturan en Tucumán a dos peligrosos brasileños buscados un brutal asesinato

La notificación roja de Interpol para dar con los dos brasileros

Días después del crimen, ambos abandonaron la casa y escaparon hacia un destino que hasta entonces era desconocido.

El seguimiento de Interpol y la captura en Tucumán

La joven, de 19 años, fue capturada en Tucumán

La posibilidad de que los sospechosos hubieran ingresado a Argentina surgió a partir de un pedido de cooperación internacional recibido por el Departamento Interpol de la Policía Federal. La información señalaba a Tucumán como el posible lugar donde podían estar escondidos.

El joven de 20 años fue atrapado en Tucumán

A partir de esa pista, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán realizaron tareas de inteligencia, análisis de datos y seguimientos para establecer sus movimientos. El trabajo permitió localizarlos en la intersección de 25 de Mayo y Marcos Paz, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde finalmente fueron detenidos.

Los dos jóvenes, además, integraban un listado de prófugos considerados de alto interés por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0). Su búsqueda estaba incluida en las tareas de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

Tras las capturas, ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. La Secretaría Penal IV, encabezada por la doctora Karina Alejandra Salas, interviene en el expediente y deberá avanzar con las medidas correspondientes para concretar la extradición solicitada por la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, con sede en Maringá, Brasil.