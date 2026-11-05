Capturan en Tucumán a dos peligrosos brasileños buscados un brutal asesinato
Los jóvenes, de 20 y 19 años, están acusados de secuestrar y asesinar a un hombre en el estado de Paraná, Brasil.
Dos ciudadanos brasileños con pedido de captura internacional por un homicidio agravado fueron detenidos en San Miguel de Tucumán, luego de una investigación coordinada entre la Policía Federal Argentina e Interpol. El joven de 20 años y la joven de 19, están acusados del secuestro y asesinato de un hombre en el estado de Paraná, Brasil.
El caso salió a la luz en septiembre de 2026 cuando la Policía brasileña encontró el cadáver de un hombre dentro de una vivienda ubicada en Jardim Novo Horizonte I, en la ciudad de Maringá. La escena reveló un crimen de extrema violencia: el cuerpo tenía las manos, los pies y el rostro atados, sujeto a una cama y en avanzado estado de descomposición.
Los investigadores apuntaron contra los dos jóvenes, quienes residían en el mismo domicilio. Según la investigación, después de la desaparición del hombre, ambos habrían intentado ocultar lo sucedido y le dijeron a la exesposa de la víctima que se había ausentado porque se encontraba de viaje.
Las sospechas detrás de la desaparición
Sin embargo, hubo movimientos posteriores que despertaron nuevas sospechas. De acuerdo con la investigación, los acusados habrían utilizado dinero de la víctima para realizar compras de alto valor con el objetivo de simular que el hombre continuaba con vida.
Entre esas operaciones apareció la compra de dos relojes de lujo por un importe de 9.800 reales. El pago se habría concretado mediante una transferencia con la aplicación PIX vinculada a la cuenta bancaria del hombre asesinado.
Días después del crimen, ambos abandonaron la casa y escaparon hacia un destino que hasta entonces era desconocido.
El seguimiento de Interpol y la captura en Tucumán
La posibilidad de que los sospechosos hubieran ingresado a Argentina surgió a partir de un pedido de cooperación internacional recibido por el Departamento Interpol de la Policía Federal. La información señalaba a Tucumán como el posible lugar donde podían estar escondidos.
A partir de esa pista, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán realizaron tareas de inteligencia, análisis de datos y seguimientos para establecer sus movimientos. El trabajo permitió localizarlos en la intersección de 25 de Mayo y Marcos Paz, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, donde finalmente fueron detenidos.
Los dos jóvenes, además, integraban un listado de prófugos considerados de alto interés por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0). Su búsqueda estaba incluida en las tareas de la unidad de apoyo a las investigaciones sobre prófugos (FIS) de Interpol.
El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.
Tras las capturas, ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. La Secretaría Penal IV, encabezada por la doctora Karina Alejandra Salas, interviene en el expediente y deberá avanzar con las medidas correspondientes para concretar la extradición solicitada por la Primera Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, con sede en Maringá, Brasil.
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