El trasfondo de la crisis: por qué cerró la histórica papelera de Tornquist
La medida dejó a 160 trabajadores sin empleo en Tornquist, además de que la zona se queda sin su motor económico. Los motivos.
El traumático cierre de Papelera del Sur en Tornquist, en la zona serrana de la provincia de Buenos Aires, expone de manera cruda los factores estructurales y financieros que terminaron por asfixiar a una de las industrias históricas de la región.
Más allá del impacto social que implica la pérdida de 160 puestos de trabajo, la decisión empresaria de bajar las persianas responde a una combinación de variables que el sector venía arrastrando desde hacía años.
La compañía, perteneciente al grupo Interpac, oficializó la medida tras argumentar que la producción local de cartulina había dejado de ser viable en el actual escenario macroeconómico.
"La peor noticia en la historia de Tornquist. Cierra la papelera y despide a todos sus empleados (170). Los dueños comenzaron a importar la cartulina, que era su principal producto. Gran parte del pueblo vive de esa empresa desde hace 70 años. Un verdadero desastre", contó el periodista Germán Sasso.
Por qué cerró la histórica papelera de Tornquist
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Competencia de productos importados: El detonante principal señalado por los dueños fue la imposibilidad de competir frente al ingreso masivo de cartulina importada del exterior, un factor que llevó a la firma a optar por la importación directa de este insumo para abastecer a sus propias imprentas en Buenos Aires en lugar de fabricarlo localmente.
Obsolescencia tecnológica: A la presión de los precios externos se sumó el alto costo operativo y de mantenimiento asociado al funcionamiento de maquinaria antigua, lo que restaba competitividad a la línea de producción en la planta bonaerense.
Años de deterioro financiero: Según el testimonio de referentes gremiales, la fábrica ya acumulaba dificultades operativas crónicas desde hacía aproximadamente dos años y medio, un período caracterizado por mermas en la actividad y suspensiones periódicas del personal.
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