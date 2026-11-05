El trasfondo de la crisis: por qué cerró la histórica papelera de Tornquist

Competencia de productos importados: El detonante principal señalado por los dueños fue la imposibilidad de competir frente al ingreso masivo de cartulina importada del exterior, un factor que llevó a la firma a optar por la importación directa de este insumo para abastecer a sus propias imprentas en Buenos Aires en lugar de fabricarlo localmente.

Obsolescencia tecnológica: A la presión de los precios externos se sumó el alto costo operativo y de mantenimiento asociado al funcionamiento de maquinaria antigua, lo que restaba competitividad a la línea de producción en la planta bonaerense.