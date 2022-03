Fin de semana largo de Carnaval: así funcionan los servicios públicos en la Ciudad este martes

Hospitales : funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. También las sedes del dispositivo DetectAR y centros de testeos con atención específica.

Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido funcionará el jueves con normalidad, mientras que el viernes no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/