Casi 2.000 banquineros fueron multados en el AMBA

La ANSV sancionó a más de 1800 banquineros en el AMBA.

Además de las actas por esa conducta, los controles derivaron en sanciones para 340 conductores que circulaban sin patente o con la placa adulterada. Otros 187 fueron multados por usar el teléfono celular mientras manejaban.

Desde mayo, la ANSV puso en marcha operativos para controlar y sancionar a los conductores que circulan por las banquinas de las autopistas Panamericana y Buenos Aires–La Plata. El esquema combina patrullajes en motocicleta con puestos fijos y patrullas ubicadas en sectores estratégicos para interceptar a quienes usen esos espacios.

Según había informado el organismo, los primeros controles en la Panamericana permitieron advertir una reducción de esta práctica. En la autopista Buenos Aires–La Plata, varios automovilistas registraron los procedimientos con sus teléfonos y difundieron las imágenes en redes sociales.

La ANSV argumentó que la presencia simultánea de controles móviles y fijos busca ampliar la cobertura de las autopistas y mantener un efecto disuasorio. Los agentes están habilitados para detener a los infractores y aplicar las sanciones correspondientes.