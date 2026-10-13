Casi 2.000 banquineros fueron multados en el AMBA
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) busca erradicar una de las maniobras más peligrosas e indignantes del tránsito diario.
En el marco de intensos operativos en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 1.849 conductores por circular de manera ilegal por la banquina. La medida apunta a desalentar una práctica recurrente en momentos de congestión que no solo genera un alto riesgo de siniestros, sino también un profundo malestar entre los automovilistas que respetan las normas.
Los procedimientos se llevan a cabo en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires – La Plata. Las fiscalizaciones combinan patrullajes dinámicos en moto con puntos fijos estratégicos para detectar a quienes utilizan de forma indebida un espacio reservado exclusivamente para situaciones de emergencia, algo expresamente prohibido por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito.
Un intento de soborno en plena Panamericana
En uno de los procedimientos realizados en la autopista Panamericana, un automovilista fue detenido tras circular por la banquina. “Me bajo acá, me bajo ‘en coso’”, le señaló el conductor al oficial que lo demoró. “Mil metros más adelante”, le contestó el uniformado, antes de solicitarle la cédula y la licencia para conducir.
“Estoy podrido de los vivarachos acá”, remarcó el conductor. Sin embargo, el oficial le remarcó su actitud de conducir por la banquina: “Y ahora lo termina haciendo usted”. Y le recordó que previamente ya había cometido la infracción metros atrás.
Por último, el conductor buscó “una ayuda” para el policía, que respondió: “No sé para qué está buscando plata, caballero. No se equivoque”. El inspector rechazó el ofrecimiento y confeccionó la multa correspondiente. Las fiscalizaciones continúan en las autopistas del AMBA mediante controles móviles y puestos fijos.
Además de las actas por esa conducta, los controles derivaron en sanciones para 340 conductores que circulaban sin patente o con la placa adulterada. Otros 187 fueron multados por usar el teléfono celular mientras manejaban.
Desde mayo, la ANSV puso en marcha operativos para controlar y sancionar a los conductores que circulan por las banquinas de las autopistas Panamericana y Buenos Aires–La Plata. El esquema combina patrullajes en motocicleta con puestos fijos y patrullas ubicadas en sectores estratégicos para interceptar a quienes usen esos espacios.
Según había informado el organismo, los primeros controles en la Panamericana permitieron advertir una reducción de esta práctica. En la autopista Buenos Aires–La Plata, varios automovilistas registraron los procedimientos con sus teléfonos y difundieron las imágenes en redes sociales.
La ANSV argumentó que la presencia simultánea de controles móviles y fijos busca ampliar la cobertura de las autopistas y mantener un efecto disuasorio. Los agentes están habilitados para detener a los infractores y aplicar las sanciones correspondientes.
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